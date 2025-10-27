Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' con triple emisión semanal y nuevo horario

Tras varias semanas llamando al 'Despertar de la tentación', Telecinco por fin ha resuelto la pregunta que todos los espectadores se hacían: ¿Cuándo se va a estrenar 'La Isla de las Tentaciones 9'? Pues bien, ya hay fecha oficial para su lanzamiento, con grandes sorpresas respecto a cómo va a ser el plan de emisión.

El estreno tendrá lugar el próximo lunes, 3 de noviembre, a partir de las 21:45 horas. Es decir, quince minutos antes de lo habitual, ya que la cadena ha decidido adelantar el arranque de sus ofertas estelares, lo cual agradecerá el telespectador. Así, el primer prime time semanal acogerá la entrega principal.

Pero mucho ojo porque, como apuntamos, hay novedades en la cobertura de esta edición, pues también habrá 'Tentaciones' el martes y el miércoles. Es decir, triple ración semanal. En este caso, serán emisiones reducidas al access prime time, de 21:45 a 23:00 horas aproximadamente, para competir en esa disputada franja y rivalizar así con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

🔥 @SandraBarneda desvela la fecha de estreno de la nueva edición de #LaIslaDeLasTentaciones en @telecincoes



🗓️ LUNES 3: Gala de estreno (21:45h)

🗓️ MARTES 4 y MIÉRCOLES 5: Access con CONTENIDO INÉDITO (21:45h)



¡SE VIENE! 💥 pic.twitter.com/ikzztcmxrs — Mediaset España (@mediasetcom) October 27, 2025

Con todo, los fans del formato apenas tendrán que esperar una semana para consumir uno de los productos más exitosos de la televisión actual y el que mayor impacto social alcanza, con la gran noticia de que el reality contará con tres noches de emisión. Por su parte, el 'Debate' se podrá seguir en el pago a través de la plataforma del grupo Mediaset Infinity.

Además, 'La Isla de las Tentaciones 9' aterriza en la programación mucho antes de lo pensado. Y es que, a diferencia de las últimas ediciones, lanzadas a comienzos de año, ésta se adelanta a otoño; lo que supone, por tanto, dos temporadas en un mismo año.

En definitiva, Telecinco va a por todas con la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones', que buscará ser el salvavidas de la cadena en la recta final del año junto a 'Gran Hermano 20'. Esta temporada tiene como reto igualar o superar a la pasada, recordada por el fenómeno Montoya.