Montoya deja clara su verdadera relación actual con Anita Williams y se crispa así contra Alexia Rivas

En los últimos días algunos colaboradores de televisión han especulado con la posibilidad de que Montoya y Anita Williams hubieran retomado su relación. En concreto fueron Sandra Aladro y Alexia Rivas las que han aportado algunos detalles sobre esta posible segunda oportunidad entre los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones'.

Ambos coincidieron en la gala de los Premios GenZ y, aunque no posaron juntos en la alfombra roja, hay quien dice que vieron salir a Montoya del mismo hotel en el que se hospedó Anita, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Además, Alexia Rivas aseguró en 'El tiempo justo' que algunos testigos vieron a ella chatear con el sevillano durante el concierto de Andy y Lucas y que pudieron ver cómo le tenía guardado en la agenda de su móvil como 'El amor de mi vida'.

Este sábado, 25 de octubre, Montoya ha decidido zanjar los rumores en '¡Vaya fama!', el programa de Telecinco en el que colabora. Muy contundente, el exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha dicho lo siguiente: "Voy a hablar porque ya me cansa mucho el tema. Yo lo que tengo con Anita es una relación cordial, ella está pasando un momento malo de salud". Cabe recordar que la catalana confesó hace unas semanas que le habían detectado dos tumores con bastante mala pinta durante un reconocimiento médico.

Montoya explota contra Alexia Rivas: "Tiene una opinión desde la inquina"

"Yo, no sé si se ha dicho, yo tengo un vínculo muy especial porque aprecio mucho a su niño, su niño me ama. Creo que los niños no tienen culpa de nada y todo por los niños, como se diría", ha añadido el sevillano quien, acto seguido, ha estallado contra Alexia Rivas: "Me cansa ver a algunos colaboradores porque valoro mucho su trabajo, muy profesionales, pero no valoro los colaboradores que tienen una opinión desde la inquina y el odio como esta señora de ahí (Alexia Rivas), así que no le voy a dar más palabras".

Tras desearle una pronta recuperación a Anita, Montoya bromea sobre el hecho de que le hayan visto saliendo del hotel con la misma ropa de la noche anterior. "Yo salía del hotel después de los premios y yo es que mucha ropa no tengo, las camisas las tiro todas. Yo he venido de un bolo que he tenido esta noche con la misma ropa, pero es verdad que el sobaco me huele bien. Yo estaba en mi hotel, en la misma habitación de siempre", ha explicado.

El exconcursante de 'Supervivientes 2025' deja claro que no ha retomado su relación con la catalana. "No he pasado una noche con Anita, hablo con ella por sus problemas de salud y por su niño", sentencia en '¡Vaya fama!'.