Demoledor veredicto de la audiencia al debut de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!' en Telecinco

El pasado domingo, '¡Vaya fama!' anunció el fichaje estelar de Montoya como nuevo reportero. El programa que presentan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez cebaba a lo grande la incorporación del concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025' como revulsivo ante sus flojas audiencias.
Y ha sido este sábado cuando José Carlos Montoya ha tenido su puesta de largo y su debut como reportero. Y no ha sido en un reportaje cualquiera, sino que el programa de Telecinco enviaba al andaluz como corresponsal en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y su ya mujer Bárbara Mirjan.
Así, Montoya formaba parte del equipo de desplazados de '¡Vaya fama!' a Sevilla pues además del andaluz, el programa también contaba con sus otros dos reporteros (Alejandro Vigara y Carlota Vázquez) repartidos por los lugares de la ceremonia
Montoya ha conectado en directo durante todo el programa desde las puertas de la Iglesia del Cristo de los Gitanos donde, uno a uno, llegaban los ilustres invitados de Cayetano y Bárbara. Y con su desparpajo habitual, el influencer ha tratado de conseguir las declaraciones de los invitados. Además, Montoya tenía un objetivo: entregar su 'famosete', la figura en miniatura de Cayetano al novio.
Lluvia de críticas a Montoya en su estreno como reportero
Como era de esperar el debut de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!' ha generado muchos comentarios en redes sociales. Eso sí, la mayoría han sido muy negativos tachando todo como "vergüenza ajena". También han sido varios los espectadores que han criticado que Telecinco apueste por alguien como el de 'La isla de las tentaciones' como reportero habiendo tantos periodistas en paro.
No obstante, no todo han sido críticas negativas y algunos si que han alabado el fichaje de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!'. "Que bien está, es único", destacaba una usuaria.
