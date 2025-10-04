Demoledor veredicto de la audiencia al debut de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!' en Telecinco

El pasado domingo, '¡Vaya fama!' anunció el fichaje estelar de Montoya como nuevo reportero. El programa que presentan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez cebaba a lo grande la incorporación del concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025' como revulsivo ante sus flojas audiencias.

Y ha sido este sábado cuando José Carlos Montoya ha tenido su puesta de largo y su debut como reportero. Y no ha sido en un reportaje cualquiera, sino que el programa de Telecinco enviaba al andaluz como corresponsal en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y su ya mujer Bárbara Mirjan.

Así, Montoya formaba parte del equipo de desplazados de '¡Vaya fama!' a Sevilla pues además del andaluz, el programa también contaba con sus otros dos reporteros (Alejandro Vigara y Carlota Vázquez) repartidos por los lugares de la ceremonia

Montoya ha conectado en directo durante todo el programa desde las puertas de la Iglesia del Cristo de los Gitanos donde, uno a uno, llegaban los ilustres invitados de Cayetano y Bárbara. Y con su desparpajo habitual, el influencer ha tratado de conseguir las declaraciones de los invitados. Además, Montoya tenía un objetivo: entregar su 'famosete', la figura en miniatura de Cayetano al novio.

Montoya se estrena como reportero y revoluciona ¡Vaya Fama! 💃 pic.twitter.com/5mlCe6crc7 — Mediaset España (@mediasetcom) October 4, 2025

Lluvia de críticas a Montoya en su estreno como reportero

Como era de esperar el debut de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!' ha generado muchos comentarios en redes sociales. Eso sí, la mayoría han sido muy negativos tachando todo como "vergüenza ajena". También han sido varios los espectadores que han criticado que Telecinco apueste por alguien como el de 'La isla de las tentaciones' como reportero habiendo tantos periodistas en paro.

Lo de Montoya jugando a ser reportero, da mucha vergüenza ajena. Y seguro que pone de mucha mala ostia a todos los periodistas en paro. #Vayaáfama40 — Dolores Panes (@dolores_panes) October 4, 2025

¿En @telecincoes están de cachondeo con la boda de Cayetsno de Alba? Y lo de #Montoya haciendo burla del apellido de uno de los invitados es de muy poca educación. @Mediaset ha perdido el norte con sus fichajes . — TamaraLempicka4 (@TamaraLempicka4) October 4, 2025

Madre mia el ridículo de Montoya #VayaFama4O — Helen 🌠 (@azulnoche2704) October 4, 2025

Estudiar periodismo o comunicación para acabar en el paro viendo en tu casa a Montoya o cobrando menos que él. Puede ser populista, pero es el sentimiento de muchos #VayaFama4O #VayaFama — Rafael García López (@rafaglaf99) October 4, 2025

Que poco respetuosos la verdad, no de para que mandan a Montoya alli #VayaFama4O — Saяay (@sarayfr97) October 4, 2025

@vayafama vaya! Por fin Telecinco ha conseguido colocar al absurdo, gritón, aburrido, … de Montoya!!! Más tonto y nace tractor — Carmen (@Carmeniarj) October 4, 2025

El cateto Montoya dando la nota #VayaFama4O — Helen 🌠 (@azulnoche2704) October 4, 2025

Solo faltaba a la charlotada el nimio mental de Montoya#VayaFama4O — sirena (@taliazul22) October 4, 2025

Gente pasando años estudiando periodismo o Comunicación Audiovisual para que luego le den un puesto a Montoya de reportero.



Luego hablan de la cultura del esfuerzo. — ✨Gma✨ (@gemaries89) October 4, 2025

Desde cuando Montoya a estudiado periodismo?

Hasta el chichi de este chico. Pronto será un juguete roto como mucho@s qué han pasado por #Mediaset — Sue 069 (@sue069) October 4, 2025

Lo de Montoya jugando a ser reportero, da mucha vergüenza ajena. Y seguro que pone de mucha mala ostia a todos los periodistas en paro. #Vayaáfama40 — Dolores Panes (@dolores_panes) October 4, 2025

Haciendo el ridículo y dejando en muy mal lugar a la Cadena. — Petu Onceagain (@POnceagain) October 4, 2025

Nada más *CUTRE* que la gritería y la ordinariez del #Montoya

Que cosa tan espantosa, imposible ver las partes en las que sale el tío con su pesadez y ordinarieces — Clarayraspada (@Claroyraspado2) October 4, 2025

Y el payaso barato del #Montoya haciendo un papelazo de órdago. https://t.co/nzWLPS13Ts — Marquesa de Sade (@Vicafe) October 4, 2025

#VayaFama4O Lo de Montoya es un chiste, no sé quién ha sido el tarao al que se le ha ocurrido ponerlo de reportero — John (@SonlasnueveH) October 4, 2025

Montoya haciendo entrevistas a los invitados que salen de la boda de Cayetano en Telecinco, nos vamos a la puta mierda cero coñas. — Raúl (@ruloiglesias) October 4, 2025

Hace falta tener mal gusto, y poca educación para mandar al patán de Montoya a entregarle el muñequito a Cayetano el día de su boda. Vergüenza ajena.#vayafama4o — Petu Onceagain (@POnceagain) October 4, 2025

No obstante, no todo han sido críticas negativas y algunos si que han alabado el fichaje de Montoya como reportero de '¡Vaya fama!'. "Que bien está, es único", destacaba una usuaria.

Q bien está Montoya d reportero!!! Es único!!!€ — Susana🦁 (@SusanaMoralesE2) October 4, 2025

Bravo Montoya!!! Lo está haciendo genial 👏👏👏👏 — Susana🦁 (@SusanaMoralesE2) October 4, 2025