'¡Vaya fama!' recurre a la desesperada a este rostro para reactivar sus desoladoras audiencias en Telecinco

Está a punto de cumplirse un mes desde que Telecinco estrenó '¡Vaya fama!', su nueva apuesta para la sobremesa de los sábados y domingos tras la cancelación de 'Socialité'. Y el espacio que presentan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez sigue sin hacerse un hueco en esta franja.

Después de que durante todo el mes de agosto Telecinco se hundiera en esta franja con reposiciones de 'Universo Calleja', de 'El gran show', de 'Agárrate al sillón' o de 'Got Talent' y llevara a mínimos a 'Informativos Telecinco', el nuevo programa está siguiendo su estela y este sábado anotaba un flojísimo 6,7% y 364.000 espectadores siendo superado por 'D Corazón' en TVE, que anotó un 8,8% y 480.000 seguidores.

Es por ello, por lo que Telecinco y Cuarzo Producciones han decidido tomar medidas y fichar a uno de los personajes revelación del 2025 como nuevo reportero de '¡Vaya fama!'. Así, este domingo, Montoya se estrenaba en el formato confirmando así su regreso definitivo a la televisión después de haberse apartado durante dos meses por salud mental.

Así, poco a poco, José Carlos Montoya se ha ido haciendo un hueco en los platós de Telecinco como también ha hecho su ex, Anita Williams, que se ha incorporado como colaboradora tanto a 'Vamos a ver' como a 'Fiesta' para comentar la última hora del reality de aventuras así como a algunas galas de 'Supervivientes All Stars'.

La ilusión de Montoya tras su fichaje por '¡Vaya fama!'

Pero ahora el cantante e influencer andaluz suma un nuevo reto profesional en Telecinco. Y es que este domingo, '¡Vaya fama! ha anunciado su fichaje como nuevo reportero del programa que presentan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez sumándose al equipo en el que ya trabajan Carlota Vázquez, Alejandro Vigara o Raquel Muñoz Campoy como la reportera infiltrada en Honduras.

"Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra 'reportero' es 'pueblo' y me hace una ilusión muy grande porque me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado, vamos a ir a ciudades a ver los chismes y que los chismes me los cuentes tú", confesaba Montoya muy contento con este nuevo reto.

"El mensaje del brillo al final tiene que ver con que vaya uno donde es feliz y yo creo que '¡Vaya fama!' tiene todos los ingredientes y por eso agradecido con la oportunidad", añadía el de Utrera que sigue así su idilio con Cuarzo Producciones, la productora de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.