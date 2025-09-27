Cristina Lasvignes admite lo que se hizo con Rocío Carrasco: "Puede reescribir ahora mismo buena parte de la historia"

Han pasado cuatro semanas desde que Telecinco estrenó '¡Vaya fama!', su nueva apuesta para las sobremesas de los fines de semana tras la cancelación de 'Socialité'. Un programa que están presentando Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, dos nuevas caras que han llegado a la cadena de Mediaset.

Cristina Lasvignes regresaba este verano a la televisión después de años apartada de la pequeña pantalla. Lo hacía como sustituta de Jorge Javier Vázquez en 'El Diario de Verano'. "Llegó un momento en que seguía haciendo cosas por no salir de esa rueda de trabajo. Siempre te dicen que si sales de ella ya no vuelves a entrar. Y llegó un momento de decir: "¿Quién ha dicho que quiero seguir en esta puñetera rueda?", asegura en una entrevista en El País sobre el motivo por el que decidió dejar la 'caja tonta'.

"Como suele pasar, con el tiempo, al ex ya no le ves tan malo y empiezas a acordarte de lo bueno y a idealizarlo. Hace poco regresé un día a la SER, a grabar una cosa con mis hijos. Empecé a encontrarme con compañeros, me fui a tomar algo y pensé que a lo mejor sí que me gustaría volver. Y, juro que fue casualidad, justo entonces recibo una llamada preguntando que si estaba en activo. Dije que sí lo estaba y me propusieron hacer un casting, para El diario de verano", recuerda Lasvignes.

Con '¡Vaya Fama!' Telecinco busca analizar el por qué un famoso es bueno o malo y qué es lo que piensa la gente sobre ellos. "Echo de menos esa complicidad que sí que había antes entre muchos periodistas de crónica social y famosos o los periodistas deportivos con los deportistas. Era una relación mucho más personal, se iba a cenar juntos y se ayudaban mutuamente", confiesa la presentadora en esta entrevista.

Mar Flores, Cristina Lasvignes y Rocío Carrasco.

Además, Cristina Lasvignes no duda en señalar lo mal que se ha hecho desde la prensa del corazón muchas cosas y sobre todo con las mujeres. "Es que antes se permitían muchas cosas en los medios. Es curioso cómo el prisma puede cambiar tan radicalmente. Y darnos cuenta de que lo que parecía una verdad absoluta, porque se contaba en todos los lados con esa ligereza, realmente puede reescribir ahora mismo buena parte de la historia del corazón. Le ocurrió a Nevenka y de otra forma, en el corazón, a Rocío Carrasco. O a Marta Chávarri. Lo que se le hizo a esa mujer...", recalca la presentadora.

"Y Mar Flores. Cuando empiezas a leer de seguido la cantidad de cosas que se dijeron de ella, hiciera lo que hiciera con su vida... Ostras. No solo por quién lo publicaba. Los demás lo veíamos y nos parecía gracioso. Qué duros hemos sido y qué violento y qué agresivo normalizar esa ruptura de intimidad, como esas fotos con Alessandro Lequio", sentencia sobre el tema que está de actualidad tras la publicación de las memorias de Mar Flores.