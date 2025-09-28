El nuevo e impensable proyecto de Montoya que prolonga así su idilio con Telecinco tras 'Supervivientes'

Montoya se convirtió en un auténtico fenómeno internacional gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones'. El vídeo de Sandra Barneda corriendo por la playa en su búsqueda gritando "Montoya por favor" cuando el andaluz huyó para colarse en Villa Playa se hizo viral. Tras ello, el andaluz fue uno de los concursantes estrella de 'Supervivientes 2025' junto a Anita Williams.

Pero tras su regreso del reality, Montoya decidió plantar al debate final de 'Supervivientes' y apartarse de los medios por salud mental. Así, el andaluz se alejó de los focos hasta que hace unas semanas regresaba por todo lo alto con entrevista en 'De Viernes' y su fichaje por 'Supervivientes All Stars' como colaborador.

Poco a poco, Montoya ha ido afianzándose como rostro de Telecinco. Este mismo viernes se estrenaba como colaborador de la tertulia de 'Supervivientes All Stars' en 'De Viernes'. Y por si fuera poco, este domingo se ha anunciado su fichaje como reportero estrella de '¡Vaya fama!'.

Montoya se incorpora al equipo del espacio de los fines de semana presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez para tratar de relanzar los datos de audiencia después de que este sábado se quedara con un pobre 6,7% de share siendo ampliamente superado por 'D Corazón'.

El sevillano ejercerá la labor de reportero, lo que le hace mucha ilusión, como así ha reconocido él mismo. "Me hace mucha ilusión estar aquí porque la palabra 'reportero' es 'pueblo' y me hace mucha ilusión muy grande porque me gusta estar con el pueblo y que me cuenten el chisme. Estoy muy ilusionado".

Además, Montoya ha explicado en qué va a consistir su labor. Mirando a cámara para dirigirse a la audiencia, ha dicho: "Vamos a ir a las ciudades a ver los chismes y que los chismes me los cuentes tú". Una noticia que ha sorprendido a todos los presentes en el plató de '¡Vaya fama!', programa que, él considera, tiene todos los ingredientes para poder brillar.

Montoya será el nuevo reportero de '¡Vaya fama!'

El exsuperviviente también ha dejado claro que quiere ponerse las pilas, ya que esta es una gran oportunidad para él. Su intención no es poner en compromisos a los famosos, sino sacarle "todas las cosas", pero de una manera divertida y amena, con ese toque de humor y picardía que le da a todo lo que hace: "Quiero que los famosos se sientan a gusto y tranquilos".

Montoya ya tiene primera misión como reportero. Tal y como le han comunicado los presentadores, acudirá a la boda de Cayetano Martínez de Irujo el próximo sábado 4 de octubre. Todo un reto.