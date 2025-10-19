Anita Williams comunica su estado de salud, qué tipo de cáncer puede sufrir y la determinación de Montoya

Anita Williams dejaba a todos de piedra al confesar en un vídeo en Instagram que "me han detectado dos tumores que tienen mala pinta". Tras este anuncio, 'Fiesta' quiso este sábado ponerse en contacto con su compañera para saber cómo se encuentra.

"He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta. Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia. Estoy esperando los resultados, por eso no tengo ganas de haceros vídeos ni crear contenido", recalcó la ex concursante de 'Supervivientes 2025' en sus redes sociales.

Por ello, este sábado 'Fiesta' se puso en contacto con su compañera y emitió la llamada que habían tenido con ella. "Me noté un bultito en la mama y me aconsejaron que me hiciera un seguimiento. La mamografía no me la querían hacer porque hasta los 40 no es necesaria, pero a los 35 si tienes antecedentes de cáncer... y yo los tengo", empezaba diciendo.

"Mi madre, mi tía, mi abuela han tenido todas cáncer de mama. Me hizo una ecografía y me dijo que sí, que tenía que hacer la mamografía porque tenía dos bultos que no le gustaban, me hicieron también la biopsia. Es un tema que en mi familia lo tenemos normalizado pero joder, que te toque a ti jode muchísimo. Estoy medio positiva y pensando que no va a ser nada, que solo va a ser un susto. Si es grave me lo han cogido a tiempo y ya está", proseguía diciendo Anita Williams en 'Fiesta'.

Tras ello, el redactor de 'Fiesta' que logró hablar con Anita Williams quiso saber si sus compañeros de 'Supervivientes 2025' se han puesto en contacto con ella y si había hablado con Montoya. Y la catalana confesaba que todos le habían llamado y que su ex también. "Yo he hablado con ella, está muy preocupada y que estaba tan demacrada que por eso se puso el filtro del gato, pero está muy preocupada por sus antecedentes", revelaba Makoke.

Por su parte, Alexia Rivas se atrevía a pronosticar que Anita y Montoya van a volver porque ella ya confesó en 'Vamos a ver' que ambos hablaban todos los días. "Yo no sé por qué pero creo que dentro pronto anuncian que han vuelto", destacaba la colaboradora. "Yo creo que están más juntos que separados", apostillaba Frigenti.