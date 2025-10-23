Las significativas palabras de Montoya sobre Anita Williams tras desvelar que le han detectado dos tumores

Este miércoles, 22 de octubre, José Carlos Montoya ha acudido la gala de entrega de los Gen Z Awards 2025, celebrada en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Allí se han congregado los influencers más conocidos de nuestro país, entre los que se encuentra Montoya y su exnovia, Anita Williams.

Ambos hablaron en exclusiva para el portal OUTDOOR, donde desvelaron cómo está en estos momentos su relación. Sobre todo a raíz de que Alexia Rivas desvelara en 'El tiempo justo' que se habrían dado una segunda oportunidad, ya que vieron a Anita en el concierto de Andy y Lucas hablando por WhatsApp con el sevillano, al que tendría guardado como 'El amor de mi vida'.

Según contó la colaboradora de Telecinco, ella misma llamó "al entorno de Anita me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se está viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente". Aunque Alexia Rivas también desveló que el entorno de la joven le había informado de que Montoya "no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita".

Y es que, según reveló ella la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', durante unas pruebas médicas le detectaron "dos tumores con bastante mala pinta". La propia Anita Williams negó ante los micrófonos de OUTDOOR que eso fuera cierto, ya que "Montoya está ahí". De esta forma dejaba claro que él estaba siendo de gran apoyo en estos complicados momentos.

Las cariñosas palabras de Montoya hacia Anita

Unas declaraciones que el sevillano confirmaba minutos después al mismo medio. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja de los Premios Gen Z, el joven reconoció que Anita es una persona a la que "aprecia" y a la que está apoyando al máximo en este momento de incertidumbre, a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Eso sí, negaba que fueran pareja.

"Yo siempre he estado ahí realmente. Para mí es una persona importante, ha sido mi vida y la he apoyado siempre", ha asegurado Montoya, quien actualmente trabaja como reportero del programa de Telecinco '¡Vaya fama!'. Además, considera que "no todo vale" y que no le gusta que digan cosas que no son ciertas, como por ejemplo que no ha estado a la altura: "Yo le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor, una pronta recuperación, porque lo necesita y lo merece".

Por su parte, Anita también opina como su exnovio. No le gusta que hablan continuamente en todos los programas de su relación con él, y también ella deja claro que, en estos momentos, no son pareja. "No es fácil seguir para adelante si la gente habla sin saber. Su opinión falsa puede afectar más de la cuenta", lamenta.

"En este momento no se puede decir nada porque lo que hay es una bonita amistad y una cordialidad de todo lo que hemos vivido. Al final el cariño y el amor lo tenemos el uno por el otro", sentencia Anita sobre su relación con Montoya.