Vuelco total entre Anita Williams y Montoya tras su polémica ruptura después de 'Supervivientes'

Hace unos días, Anita Williams conmocionaba a todos al anunciar que le han detectado dos tumores que podrían ser malignos y que le tienen muy preocupada pues su madre tuvo cáncer de mama. Y en pleno shock emocional parece que uno de los pilares de la ex participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025' está siendo Montoya.

Después de que Anita ya confirmara que hablaba prácticamente a diario con su ex pareja, ahora ha sido Alexia Rivas la que ha dado una bomba sobre ambos en 'El tiempo justo'. Y es que parece que la pareja habría retomado su relación después de su polémica ruptura tras 'Supervivientes'.

"A mí me llega un vídeo esta semana del concierto de Andy y Lucas. Un amigo mío se encontró con Anita en el concierto y en su móvil tenía una conversación abierta con Montoya, su foto como fondo de pantalla y guardado el contacto como 'el amor de mi vida'", revelaba de primeras la colaboradora.

"Están intercambiando mensajes y se mandan vídeos, Montoya le enseña como le queda el traje. He podido comprobar que esa noche terminaron juntos", proseguía explicando Alexia Rivas sobre lo que había comprobado de la relación entre Anita y Montoya tras el último concierto de Andy y Lucas.

Y para terminar de confirmar su información, Alexia Rivas se puso en contacto con el entorno de Anita Williams. "Llamé al entorno de Anita y me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se están viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente", agregaba la colaboradora.

Eso sí, parece que pese a que ambos habrían retomado su relación, Montoya no estaría reaccionando de la mejor manera al mal momento que atraviesa su chica. "Me dicen que Anita está muy centrada en lo de los bultos y aunque se ven continuamente parece ser que Montoya no está a la altura de los problemas que tiene Anita", seguía contando Alexia Rivas.

Por si fuera poco, según Alexia Rivas, una vez más, Montoya estaría intentando esconder la relación y a Anita Williams por miedo a la reacción de su entorno como ya pasó en el pasado y a su vuelta de 'Supervivientes'. "Anita está enamorada, sé que se ven continuamente, pero la clave es que le tiene guardado como 'el amor de mi vida'", concluía.