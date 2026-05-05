Se filtra el desenlace de Atamán y Leila tras acabar 'La Isla de las Tentaciones 10' por una gran pillada

¡Alerta spoilers! El triángulo formado por Atamán, Leila y David, el soltero con el que la canaria ya ha sido infiel a su pareja de once años, promete ser el plato fuerte de la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Y por eso, todas las miradas están puestas en sus protagonistas.

Más aún después de que Atamán haya descubierto las imágenes de Leila besándose apasionadamente con David en el jacuzzi de Villa Deseo. Un momento que se vio este lunes en las explosivas segundas hogueras de la temporada y que provocó que el joven abandonara el set de grabación, completamente desolado.

Por su parte, Leila y David, su tentador, no parecen frenarse en sus intenciones. El desgarrador asalto de Atamán a su localización pidiéndole explicaciones la semana pasada no le ha ocasionado ningún cargo de conciencia y la atracción y complicidad entre ella y David va en aumento.

Pues bien, ante la expectación que está empezando a generar esta historia, la más llamativa de 'La isla de las tentaciones 10' por ahora, se ha filtrado una información que destriparía el desenlace de Leila y Atamán tras su hoguera final y el futuro de Leila y David tras finalizar la experiencia.

El periodista Javier de Hoyos ha publicado una información directa desde Gran Canaria, donde Leila y David fueron pillados de escapada romántica entre los días 25 y 27 de febrero. Según el creador de contenido, por esas fechas estuvieron alojados en un hotel de la isla, con jacuzzi en la terraza de la habitación en el que fueron interceptados.

Así, teniendo en cuenta que 'La isla de las tentaciones' se rodó en el mes de enero, es una prueba determinante que revelaría que Leila y Atamán rompieron su longeva relación y que ella y David salieron juntos del programa de parejas presentado por Sandra Barneda.