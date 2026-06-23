El Gran Wyoming sentencia con estos tres minutos la condena a Aldama y lanza una pregunta al aire que muchos se hacen

El Gran Wyoming arrancó este lunes 'El Intermedio' con la noticia del día: la sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas que ha condenado a Ábalos y a Koldo a 24 y a 19 años respectivamente de prisión, y que ha librado a Víctor de Aldama de entrar en la cárcel por colaborar con la Justicia.

En su monólogo inicial, el presentador ha empezado dando una "información útil", como dar el número premiado de la Lotería o del Tribunal Supremo. "El premio del Tribunal Supremo ha sido para el imputado número 2467183. ¡Enhorabuena! En este caso, además de premio económico hay premio judicial: el ganador se libra de la cárcel, que es lo más útil que existe. A menos cuando te dedicas a dos profesiones: comisionista corrupto o jugador de Monopoly", ha empezado analizando El Gran Wyoming.

La reflexión de El Gran Wyoming tras la condena a Víctor de Aldama

Tras esto, ha reflexionado sobre la sentencia del caso mascarillas, que ha condenado a 24 años de prisión a José Luis Ábalos, a 19 años y medio a Koldo García y apenas cuatro años de cárcel para Aldama, "pero librándole de entrar por su aportación al descubrimiento de los delitos". Aunque tal y como ha recordado el conductor del programa, "Aldama no destapó nada relevante cuando decidió colaborar. Así es que le animo a rebajar las próximas condenas desvelando a la policía quién disparó a John Lennon o quién ha destrozado el sofá de su dueño", bromeó.

Además, El Gran Wyoming recuerda también que Aldama "se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones, pero no va a tener que devolver ni un duro". Esto le llevó a formular una pregunta: "¿Por qué le ha tocado el premio gordo del Supremo?". La respuesta, según él, es clara: "Porque ha comprado muchas papeletas. Lo hizo al convertirse en el azote del Gobierno, o al pasearse por tertulias de programas que parecen karaokes". "Pocos han entendido hoy esta decisión del Supremo, que vuelve a empañar la imagen de imparcialidad que debería tener la Justicia", añade el presentador, ya que, en su opinión, "hay que juzgar con responsabilidad".