Mayeli emite un comunicado y anuncia esta drástica decisión ante su embarazo en 'La Isla de las Tentaciones'

La entrega de 'La Isla de las Tentaciones' de este lunes, 1 de diciembre, tuvo a Mayeli como protagonista. Y es que, el programa de Telecinco confirmó lo que llevaba tiempo circulando por las redes sociales: la concursante está embarazada. Sin embargo, la joven se ha anticipado a la emisión, emitiendo un contundente comunicado.

Horas antes de que Telecinco emitiera la hoguera en la que Álvaro desvelaba su futura paternidad, Mayeli lanzó un comunicado en el que anunciaba la drástica decisión que ha tomado. A lo largo de varias semanas, mucho se ha especulado sobre el supuesto embarazo de la concursante que ha sido expulsada disciplinariamente, pero ni ella ni Álvaro podían confirmarlo ni desmentirlo debido al contrato de confidencialidad del programa.

Toda la verdad salió a la luz en la última confrontación. Cuando Mayeli comunicó a su pareja su decisión de romper la relación, él sorprendió a todos revelando que iban a ser padres. Una atónita Sandra Barneda no daba crédito a lo que estaba escuchando: "¿Pero cómo se os ocurre?", les llegó a preguntar. Ella confirmó la noticia, aunque prefirió no dar detalles al respecto. Poco después, abandonaba la hoguera bastante afectada.

Sin embargo, horas antes de la emisión, la participante se anticipó a la repercusión que sabía que iba a tener ese momento, publicando un comunicado en su perfil de Instagram. "He estado desaparecida y va a seguir siendo así un tiempo", empezaba diciendo, antes de explicar que ha decidido alejarse de las redes sociales por salud mental.

Mayeli niega haber filtrado su embarazo

"Necesito apartarme de las redes sociales por mi propio bienestar. Siempre he intentado ser fuerte frente a los comentarios, pero esta vez es diferente", reconoce Mayeli. Además, niega categóricamente haber filtrado su embarazo, y es que mucho se ha hablado de unas supuestas conversaciones en las que, presuntamente, habría confirmado que estaba esperando un hijo antes de la emisión.

"No estoy viendo 'La isla de las tentaciones' por salud mental y quiero dejar algo muy claro: no he comentado absolutamente nada a nadie, sobre todo relacionado con el programa. Las conversaciones que se están filtrando son falsas", asegura. De esta forma, defiende que ha respetado el contrato de confidencialidad y, aunque ahora mismo prefiere alejarse del foco mediático, no descarta hablar en un futuro: "Pronto podréis escuchar la verdad directamente de mi boca".

Por último, Mayeli también tiene unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por todo el cariño recibido: "Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me escribís cada día para enviarme fuerzas y por empatizar conmigo. Gracias de verdad".

Seguramente habrá que esperar al especial 'La isla de las tentaciones: 6 meses después', que se emitirá cuando acabe esta edición, para que Mayeli y Álvaro de las explicaciones oportunas y revelen en qué punto está su relación. Y es que por el momento se desconoce si siguen juntos o si, finalmente, tomaron caminos separados.