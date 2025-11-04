Sandra Barneda avanza en exclusiva 'La Isla de las Tentaciones 9' y replica a las críticas de Pablo Motos

La última edición de 'Supervivientes All Stars' ha terminado con unos resultados de audiencia que, aunque no rompen récords, pueden considerarse satisfactorios dentro del contexto actual del consumo televisivo. El concurso ha logrado mantener una cuota estable en torno al 16-18% del share en sus galas principales, superando los 1,3 millones de espectadores en varios capítulos clave. Esta cifra refleja que el formato sigue teniendo tirón y aporta a la cadena estabilidad y fidelidad, algo cada vez más valioso con la fragmentación de la audiencia.

En cuanto a los presentadores del concurso, también protagonistas, esta edición ha corrido a cargo de Jorge Javier, Laura Madrueño y Sandra Barneda. La presentadora suma cada vez mayor protagonismo en la programación de Telecinco, después del gran éxito cosechado por 'La isla de las tentaciones' en la última edición.

Más información Mediaset anuncia a los sorprendentes presentadores para sus Campanadas 2025-2026 en Telecinco y Cuatro

Es por ello que la cadena ha confiado también en ella para presentar las Campanadas de este año junto a Xuso Jones y a partir de esta semana, la volvemos a ver gracias al estreno de la novena temporada de 'La isla de las Tentaciones' que ha vuelto como líder del prime time (consulta los datos de audiencia).

Sandra Barneda, ¿qué tal? Despides 'Supervivientes All Stars' y "te vas" a otra isla.

SANDRA - Muy bien. Sí, me voy a República Dominicana. El final de 'Supervivientes', ha sido el broche de oro a una edición espectacular que nos han dado, valga la redundancia, espectáculo en las pruebas. O sea, esa noria de 20 minutos fue increíble, hasta Torres acabó vomitando, y con esa cosa de decir: "No me bajo de la noria". Por otro lado todas las inclemencias meteorológicas que se han dado... yo siempre alucino y digo lo mismo, es un programa de producción complicadísimo. Los que estamos en casa o estamos en Madrid no notamos la diferencia, pero es que allí es brutal. Yo creo que los que tienen que hablar más sobre esto son los de allí. Para mí es el reality de los realities y estoy feliz de formar parte de 'Supervivientes'.

Cuando pasan las ediciones, ¿te va dando más ganas de ir alguna vez a Honduras a presentar?

SANDRA - Yo siempre he dicho que mi sueño sería que los tres presentadores, o en el caso de 'All Stars', Jorge y yo, fuéramos. O sea, que la primera gala estuviéramos Laura Maderueño, Jorge y yo allí. Me encantaría porque aunque vemos muchas cosas que vosotros no veis, hablamos con la gente, me encantaría estar allí y verlo en primera persona. O incluso en algún momento poder yo estar con los concursantes unos cuatro o cinco días allí. Pero sí, me atrevería, creo que es un reality de complejidad máxima hecho con mucha sencillez y que no se nota realmente lo duro que es.

Sandra, ¿cómo te tomas las criticas de Pablo Motos a 'La Isla de las Tentaciones'? Ha dicho que "es el peor instinto"...

SANDRA - Al final tiene que haber respeto. Y los compañeros de profesión saben que un formato tiene un éxito por muchas razones. La máxima democracia es la televisión, tú puedes cambiar de canal cuando te dé la gana y tiene que haber un respeto. Yo creo que un formato como 'La Isla de las Tentaciones' tiene una calidad detrás que un compañero de profesión sabe. Hay una edición magnífica, hay unas horas de trabajo tremendas, hay un proceso de casting y eso lo ve, lo recoge el espectador y lo que no se puede es que porque entre en competencia, descalificarlo. A mí me gusta ver o no veo, pero los que somos profesionales, si nos dedicamos a esto, sabemos el trabajo que hay detrás. Me parece feo.

Sería muy fácil caer en que por qué seáis competencia podáis criticar el trabajo de los demás.

SANDRA - Yo soy más de alabar que de criticar y de alegrarme de los éxitos de los compañeros, porque en esta profesión tenemos más fracasos que éxitos. Entonces, cuando te llega un éxito o cuando estás en el éxito, pues yo me sigo alegrando. Pero en mi vida en general, prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, es una filosofía de vida. Y me gusta ver la vida así. Y siempre me alegraré de los éxitos de los compañeros. Porque nosotros somos la parte visible. Hay detrás un equipo muy grande.

Yo te digo, para quitar hierro, que es verdad que eso lo dijo hace unos años, no fue el año pasado, y creo que él es un tío inteligente y es un tío que valora a su equipo y, por lo tanto, a veces que dices cosas que luego se recogen en titular y se hace más grande. A mí me supo mal leer eso. Pero soy consciente que él sabe que se equivocó.

Sandra, hoy la noticia del día ha sido la dimisión de Mazón. ¿Qué opinas de esto?

SANDRA - La política es un reality, es el gran reality y no 'Supervivientes'. Yo creo que ahí hay un juego de papeles donde ya no es tanto la dimisión de él, sino lo que va detrás, lo que han decidido detrás, que es mejor para el partido, yo creo que no es para la sociedad. Ahí sí ha habido una dimisión, ha habido un forzar esa dimisión, una estrategia, que es donde nosotros nos tenemos que fijar. Al final es como el señuelo para que todos nos fijemos: "Ha dimitido, sí, está bien, está mal, no sé qué..." Tenía que haber dimitido un poquito antes pero ¿ahora?. Quiero decir, ¿qué hay detrás? Eso lo veremos y eso es lo interesante, la enjundia del juego.

¿Va a haber en esta nueva edición de 'Las Isla de las Tentaciones' un caso que supere al de Montoya?

SANDRA - Yo siempre digo que siempre ha habido grandes hits. Lo de Montoya es que ha sido viral mundialmente. Yo diría: "¿Whoopi Goldberg acabará hablando de 'La isla de las tentaciones'?" Pues no lo sé. Ojalá volvamos a ser virales mundialmente. Yo creo que Montoya es algo como fue Christopher y Fanny y como fueron Melody, Melyssa... Hay parejas muy fuertes y siempre digo: "Es que parece lo mismo, pero es nuevo". Son las reacciones humanas. Cuando te sientes traicionado o sientes que pierdes el control en cuanto a lo que va a hacer tu pareja y se apoderan los miedos, pues ahí para nosotros aparece la magia, para ellos no.

¿Le ves a Montoya dando las campanadas?

SANDRA - ¿Por qué no? Estaría guay.