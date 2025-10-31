'Supervivientes All Stars 2025' echa el cierre con récord de audiencia y deja el listón muy alto a 'Gran Hermano'

'Supervivientes All Stars 2025' ha cumplido con creces en audiencias y se ha despedido con récord absoluto de edición en una gran final que culminó coronando a Rubén Torres como flamante ganador, quitándose así la espina del 2024 cuando perdió la victoria en favor de Pedro García Aguado.

'SV All Stars 2' sobrepasó por primera vez la codiciada barrera del 20% de cuota de pantalla al alcanzar un formidable 20,8% de share. Congregó a más de 1,2 millones de telespectadores de media a pesar de acabar a altas horas de la madrugada. Se trató de la gala más vista y competitiva de toda la temporada. Antes, el previo en la franja del access prime time también anotó máximo en cuota y miles con un destacado 11,7% y 1,4 millones de seguidores.

La gran final de #SVAllStarsFinal en @telecincoes ARRASA con un 20.8% de cuota, 1.233.000 y 2.676.000 espectadores únicos



🏝️ Máximo de temporada, dejando a la 2ª cadena en un 11%



🏝️ Máximo del #Express con un 11.7% y 1.399.000 de audiencia media#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/P5KSNRHCsL — Dos30' (@Dos30TV) October 31, 2025

Así, la final de 'Supervivientes All Stars 2025' mejora en cuota (+2,2%) a la edición que se realizó en 2024, en la que Marta Peñate se proclamó ganadora ante un 18,6%. Eso sí, hay que matizar que se emitió en domingo y sin fragmentación. Por eso, en espectadores el dato sí es inferior: 1.393.000 en 2024 frente a 1.233.000 en 2025.

Estrategias al margen, el desenlace del concurso aventurero lideró en todos los targets de edad y destacó principalmente en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 22,1% o en jóvenes (13-24) con un 19,3% de share. En la franja completa, 'Supervivientes' se impuso en 8 puntos a Antena 3 y en 10 a La 1 de TVE. De modo que no tuvo rival.

Con todo, 'Supervivientes All Stars' deja el listón muy alto en Telecinco con ese espectacular 20,8% de la entrega final y el 17,5% promediado en el conjunto de sus galas de los jueves. Y, por ende, aumenta la presión para 'Gran Hermano 20', su gran apuesta para los próximos meses junto a 'La isla de las tentaciones 9'. El reality de encierro tendrá la encomienda de igualar o, al menos, acercarse a ese registro.