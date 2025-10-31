Rubén Torres salda su cuenta pendiente y se proclama ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha llegado a su fin en Telecinco con la proclamación de Rubén Torres como ganador de la edición con un 51,6% de los votos; el resultado más ajustado de la historia del reality que ha visto como, en un momento determinado, los porcentajes se han igualado mostrando los dos un histórico 50%.

Tras 56 días de durísima convivencia en los Cayos Cochinos, la audiencia ha compartido su veredicto y ha dilucidado qué concursante debía alzarse con el cheque de 50.000€ que la organización ha otorgado al concursante "leyenda de leyendas". Así, a la segunda ha ido la vencida y, tras quedar subcampeón en su edición 2024, con esta victoria se ha podido quitar la espina que le quedó clavada.

El ganador se ha hecho con el título de leyenda al imponerse a grandes nombres como el de Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno o Tony Spina. Los cuatro se convirtieron el pasado martes en finalistas de la edición. Sin embargo, conforme ha ido desarrollándose la gala final, los concursantes han ido ocupando el cuarto y tercer puesto.

El primero en quedarse sin opción a ganar el reality ha sido Tony Spina. El marido de Marta Peñate se ha medido en una durísima votación frente a Jessica Bueno y Rubén Torres. Estos dos últimos supervivientes han participado, al salvarse, en dos extenuantes dinámicas; las perdedoras (Miri Pérez Cabrero y Jessica Bueno) han protagonizado el segundo televoto de la noche y, al contrario, el ganador (Rubén Torres) se ha garantizado su plaza en la última votación final tras un rendimiento sobresaliente en las pruebas.

Miri Pérez Cabrero se conforma con el bronce como tercera finalista de 'Supervivientes All Stars'

La tercera plaza de la edición se ha deliberado en un ajustadísimo televoto entre Jessica Bueno y Miri Pérez Cabrero. Las dos han perdido las pruebas a las que se han medido con Rubén Torres. Por ello, mientras que éstas han recibido las visitas de sus familiares, los espectadores han votado para salvar a su favorita y enfrentarla junto al bombero en el duelo final.

Unas votaciones muy ajustadas puesto que, tal y como ha mostrado Jorge Javier, la indultada por la audiencia se ha hecho con el 51,2% de los votos frente al 48,8% de la tercera clasificada. "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... Jessica", han sido las palabras con las que Miri Pérez Cabrero se ha hecho con el bronce y ha ocupado la tercera posición de 'Supervivientes All Stars'.

Jessica cae ante Torres y se cuelga la plata en 'Supervivientes All Stars'

Ya durante los últimos minutos de gala, los espectadores del reality han podido ver el resultado de sus votaciones a través de la app de Mediaset Infinity. Con los concursantes reunidos en el interior de La Palapa, Jorge Javier ha procedido a comunicar la identidad del ganador o ganadora de la edición. "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el ganadora o ganadora sea... Torres", han sido las palabras empleadas por el comunicador catalán que conferían la victoria a Rubén Torres.

Por ende, el triunfo del bombero catalán ha provocado que Jessica Bueno se haya tenido que conformar con la plata, la segunda plaza, al reunir un 48,4% de los votos después de haber incluso empatado con el ahora ganador de la edición. A pesar de esta derrota en el televoto, la concursante no ha dudado en mostrar su apoyo al recién proclamado vencedor.

La inapelable decisión de los espectadores: Rubén Torres se corona en 'Supervivientes All Stars' y se lleva 50 mil euros

Las reacciones por parte de Rubén Torres como ganador de la edición no se han hecho esperar. El superviviente ha estallado de júbilo y, con lágrimas en los ojos, ha portado el cheque de 50.000 euros que Laura Madrueño le ha entregado. De igual manera, el bombero de profesión no ha dudado en abrazarse a su pareja quien se ha abalanzado sobre él. Un gesto que pone el broche de oro a su participación en 'Supervivientes All Stars'.