Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025': Miri, Tony, Jessica o Torres?

Miri Pérez Cabrero, Tony Spina, Jessica Bueno o Rubén Torres: Uno de ellos se convertirá el próximo jueves en el ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars'. La segunda edición del reality de supervivencia está a punto de terminar tras más de cincuenta días de convivencia en los Cayos Cochinos.

Antes de que Laura Madrueño comunique la identidad del ganador o ganadora, que al igual que la edición anterior se vivirá en Honduras, el reality ha emitido una semifinal en la que se ha dado a conocer el nombre del último expulsado definitivo del espacio: Adara Molinero.

La joven no ha podido hacer frente a Rubén Torres y ha puesto rumbo a España tras su periplo por el país hondureño así como sucediese con los nueve expulsados anteriores. Por ende, sólo cuatro de los catorce concursantes iniciales han logrado hacerse con una plaza en la final de 'Supervivientes All Stars 2025'. Uno de ellos, Miri, Torres, Tony o Jessica, será el ganador o ganadora de la edición.

Una trascendental decisión que determinarán los espectadores del concurso aventurero de Telecinco a través de sus votos en la aplicación de Mediaset Infinity.

Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars'?

