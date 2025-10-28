La situación extrema para el equipo de 'Supervivientes All Stars' y el mensaje de Jorge Javier: "Todo nuestro apoyo"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' afrontan sus días más difíciles en los Cayos Cochinos. A pesar de estar en plena recta final, la meteorología no se lo está poniendo nada fácil con un temporal sin precedentes en las últimas horas. Una crítica situación que no solo ha puesto en jaque a los habitantes de Cayo Paloma, sino también a la organización del reality, que ha visto comprometida la escaleta de la semifinal del formato.

Nada más conectar con los Cayos Cochinos al inicio de la emisión, Laura Madrueño ha dado cuenta de la situación que se ha vivido durante las últimas 48 horas. "¡No os podéis imaginar lo que estamos viviendo en los Cayos Cochinos! La playa de juegos se está inundando, ahora mismo empieza a diluviar de nuevo. No os podéis imaginar en estas 48 horas lo que hemos vivido", ha comenzado advirtiendo Laura Madrueño al mismo tiempo que ha asegurado que la lluvia no ha cesado durante más de 24 horas ininterrumpidas.

"En un lugar donde no tienen forma de refugiarse donde tampoco pueden salir a pescar, no podían hacer fuego porque la isla estaba totalmente inundada y tuvimos tormentas eléctricas durante más de 24 horas y truenos que hacían que retumbara el suelo", ha añadido la compañera de Jorge Javier sobre la extrema convivencia en Cayo Paloma, donde se realiza la última fase de 'Supervivientes All Stars'. Al mismo tiempo que ha dejado en el aire la emisión de la semifinal: "Tenemos rachas de viento huracanadas, está empezando a llover y tenemos una escaleta abierta. A ver cómo hacemos el programa".

Poco después, los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han podido presenciar el peligroso traslado de los concursantes desde Cayo Paloma a la playa de juegos y La Palapa. Antes, Jorge Javier Vázquez ha querido poner en valor su resistencia: "Lo que estáis aguantando es una auténtica pasada". Sobre la situación de los cayos, el conductor del reality ha sido claro: "Truenos, rayos, viento, 48 horas lloviendo sin parar... el lugar tiene de todo menos paradisiaco". Las imágenes han sido tremendas.

Las imágenes de los concursantes rumbo a Playa de juegos 🔥🌊



🏝️ #SVAllStarsSemifinal

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/VM1C4hNtUk — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2025

El caluroso gesto de Jorge Javier al equipo de 'Supervivientes All Stars'

Una vez que los concursantes han llegado a Cayo Menor a salvo, la organización del formato ha tomado una determinación: evacuarles al interior de La Palapa debido a la inundación de la Playa de Juegos. "Va a ser complicado hacer los juegos, pero ya sabemos que tenemos unos supervivientes brutales y desde luego, por favor, todo nuestro apoyo a todo el equipo de Honduras que está trabajando en estas condiciones complicadísimas", ha ensalzado Jorge Javier, quien ha conectado poco después con Laura Madrueño.

"Da hasta miedo. Acabo de encontrarme con los concursantes porque pasé miedo por ellos. Desde la playa de juegos no se veía Cayo Paloma de la tormenta tan increíble, larga y catastrófica que hemos tenido durante las últimas 48 horas", ha añadido Madrueño desde La Palapa tras recibir a los concursantes del reality, quienes han mostrado su debilidad frente a la crítica situación que están viviendo no solo ellos, sino todo el equipo técnico y de redacción que hace posible la emisión del reality a contrarreloj y en lucha permanente contra las adversidades.