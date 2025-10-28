Adara Molinero, expulsada de 'Supervivientes All Stars' y fuera de la final según los usuarios de la encuesta

Solo quedan dos días para la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025'. Pero antes, Telecinco emitirá este martes la semifinal del reality en la que conoceremos quién de los dos nominados se queda fuera. Adara Molinero y Rubén Torres son los dos concursantes que se la juegan.

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado en la nueva gala con Jorge Javier Vázquez, podemos adelantar cuál es el veredicto del público a tenor de los resultados que arroja la encuesta planteada en El Televisero desde las pasadas nominaciones.

Con más de 45.000 votos registrados parece que hay un favorito para su eliminación. Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity.

Pues bien a escasas horas de cerrar la votación y de conocer la decisión de la audiencia, la situación es la siguiente. Adara Molinero, la otra reina de los realitys junto a Sofía Suescun sería la concursante que se quedará fuera de la final de 'Supervivientes All Stars' según nuestros lectores. Y es que para un 68% de los votos Torres debe convertirse en finalista mientras que Adara solo recibe un 32% del apoyo.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Adara Molinero o Rubén Torres? ¡VOTA YA!