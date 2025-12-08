Adara Molinero comunica su determinación irreversible y explica los motivos: "Ha llegado el momento de retirarme"

Dos meses después de finalizar su aventura en 'Supervivientes All Stars', Adara Molinero ha tomado una decisión que ha querido comunicar a todos sus seguidores de Instagram. Una decisión con la que dará un giro radical a su vida. Y es que, la considerada, con permiso de Sofía Suescun, 'reina de los realities', ha anunciado que no volverá a participar en ninguno más.

"Ha llegado el momento de retirarme, no puedo más". Así de contundente se mostraba Adara Molinero en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. Y es que, desde que diera el salto a la fama con 'Gran Hermano 17', la ex azafata no ha parado de salir en realities, a los cuales se ha entregado en cuerpo y alma. Se convirtió en ganadora de 'GH VIP 7' y fue finalista de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars'.

Ahora, considera que ha llegado el momento de decir adiós. "Quiero daros una noticia: Me retiro de los realities", ha comenzado diciendo la hija de Elena Rodríguez con la voz entrecortada y visiblemente emocionada. La decisión no ha sido nada fácil. "Es como despedirme de esta etapa que tanto me ha dado, despedirme de nueve años donde he hecho muchísimos realities, me he entregado al completo, cien por cien", recuerda entre lágrimas.

Adara Molinero anuncia su retirada de los realities: "No puedo más"

Aunque Adara Molinero confiesa que ha hecho casi todos los realites, también piensa que con los años la televisión "se reinventa continuamente". De ahí la decisión que ha tomado: "Siento que ha llegado el momento de retirarme. Siento en mi corazón que quiero tomar otro camino profesional". Eso sí, quiere dejar claro que no se arrepiente de su pasado televisivo, ni mucho menos de todos los momentos que nos ha regalado: "Amo los realities, amo la televisión. Me ha dado muchísimo, pero siento que ya no puedo más".

"Psicológicamente y físicamente no soportaría volver a aislarme. Ese sufrimiento que conlleva un reality, que es pensar en lo de fuera y a la vez vivir tu vida de dentro que es como que estas en ese mundo", añade la madrileña. Además, también ha querido agradecer a todos sus seguidores que han estado desde el primer día su lado: "Seguiremos aquí a través de las redes sociales, iniciaré otros proyectos con muchísima ilusión. Amo los realities y los seguiré viendo desde casa, pero yo ya necesito cerrar esta etapa, reinventarme. Yo valgo para muchísimas otras cosas y… ¡Se acabó!", ha sentenciado.

Adara Molinero está en una etapa de estabilidad en su vida. Volcada en su hijo Martín y feliz junto a su nueva pareja, el futbolista Vicente Romero, quien le dedicó unas bonitas palabras durante su estancia en Honduras: "Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta".