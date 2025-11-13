EXCLUSIVA | Jessica Bueno habla de su paso por 'Supervivientes All Stars' y opina del triunfo de Rubén Torres

Jessica Bueno se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de 'Supervivientes All Stars 2025', una edición que ha reunido a los concursantes más recordados de la historia del reality. La modelo sevillana regresó a los Cayos Cochinos con el reto de superar sus propios límites físicos y emocionales, tras 'Supervivientes 2011'. Ahora, catorce años después, su paso por el programa ha estado marcado por la fortaleza, la madurez y la serenidad con la que ha afrontado cada desafío. Desde los primeros días destacó por su capacidad para adaptarse al entorno y por mantener una actitud conciliadora entre los compañeros, ganándose el respeto tanto de sus rivales como del público.

A lo largo del concurso, Jessica Bueno ha vivido momentos de gran intensidad: pruebas agotadoras, condiciones extremas y conflictos inevitables en la convivencia. Sin embargo, su evolución ha sido una de las más notorias. Su entrega y resistencia la han llevado a posicionarse entre las finalistas, demostrando que su participación iba en serio, mostrando una Jessica muy diferente a la que conocimos. En diversas ocasiones, la propia concursante ha reconocido haber encontrado en la experiencia una forma de reencontrarse consigo misma y de romper con la imagen de fragilidad que muchos tenían de ella.

El regreso de Jessica Bueno a la televisión también ha tenido una gran repercusión mediática. Su paso por 'Supervivientes All Stars' la ha consolidado como una figura televisiva madura y cercana, lejos de los titulares del pasado y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Su presencia ha aportado equilibrio, autenticidad y emoción a una edición marcada por la competencia y la exigencia. En definitiva, Jessica Bueno no solo ha sobrevivido a las pruebas del reality, sino que también se ha reafirmado como una mujer fuerte, decidida y dueña de su propio relato televisivo, buscando alejarse de la imagen de chica dependiente de hombres, como en su día se le criticó por estar con Kiko Rivera, con quien coincidió en 'Supervivientes' y con el que tuvo un hijo.

Jessica Bueno, ¿cómo estás tras tu paso por 'Supervivientes All Stars' y tras haber quedado segunda?

Estoy muy bien, estoy como en una nube de sueño, pero ahora siento que ha merecido la pena, me siento muy agradecida de haber formado parte de esta edición, que ha sido algo increíble en todos los sentidos, nos hemos entregado al mil por mil, por lo menos en mi caso, y formar parte una edición que ha sido tan extrema... y que como he comentado antes, nos ha hecho sentir superhéroes y supervalorados. Ha sido gratificante y estoy orgullosa de mi participación.

Entiendo que eres una Jessica muy diferente a la que participó en 'Supervivientes 2011'.

Ahora me siento mucho mas madura, hace 14 años era una niña prácticamente, el mundo de la televisión era para mí algo nuevo, era inexperta, me escondía, era una miedosa de las cámaras. En esta edición, me siento con más decisión a la hora de hablar y transmitir y que todos pudiesen sentir lo que yo sentí de una forma natural y real.

¿Qué edición fue mas dura para ti: esta o la de 'Supervivientes 2011'?

Esta, sin duda, porque en la otra, aunque fue mas larga, yo era mas inconsciente de todo y a pesar de que ya lo estaba pasando mal al final y echaba de menos a mi familia, porque no había salido del nido de mamá, aquí, aunque ha sido mas cortita, era mas consciente de todo, ha sido muy duro y las ganas de llegar al final y superarme día tras día me daban fuerza para llegar al final.

Si el hijo que tienes con Kiko Rivera, que habrá visto que sus padres se conocieron en Honduras, te dijera que quiere ir a 'Supervivientes', ¿qué le dirías?

Mi hijo es muy pequeño todavía, pero si en algún momento de su vida decidiese probar en un programa así, le diría que se lo pensase muy bien, pero no estaría mal que lo viviese y valorase lo que en su día ha vuelto a hacer su madre por ellos y lo duro que ha sido. Vivir un concurso como este al final te hace valorar mucho mas lo que tienes fuera. Agradeces todo, lo mas simple, cosas que aquí no le das valor, como un simple colchón, una toalla... y allí, con lo que vives, llegas aquí valorando todo ello.

¿Cómo viviste el sorpasso de Rubén Torres?

Lo viví desde el principio todo con mucha emoción, me parecía surrealista, no me creía que estuviéramos los dos ahí, me siento orgullosa, con sorpasso o no, de ser la subcampeona, para mí es un orgullo.