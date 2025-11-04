Mediaset hace balance de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y responde si habrá más ediciones

Tras cerrar el pasado jueves la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', Telecinco hizo balance este lunes con presencia de todos sus presentadores y los cuatro finalistas. Y durante la presentación, con la presencia de El Televisero, los responsables de Mediaset se han pronunciado sobre el futuro del programa.

Alberto Carullo, director general de contenidos de Mediaset España se ha mostrado muy contento con el funcionamiento de 'Supervivientes All Stars' y ha destacado que el reality "se ha ganado el titular de programa y formato independiente con gran fortaleza". Así, el directivo ha recalcado que el balance es "extraordinariamente positivo" pues ha liderado con sus tres galas semanas y el éxito en lo digital ha sido muy bueno.

Por su parte, Juanra Gonzalo, el director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) ha querido reconocer el gran trabajo de todo el equipo ante la edición más difícil de la historia del reality. "Ha sido una experiencia muy especial, dura, pero maravillosa, nos gusta la aventura y los retos. Nunca se había hecho una edición en esta época, ha sido una producción complicada con muchas tormentas y nos ha pasado de todo pero nos hemos sobrepuesto consiguiendo sacar cuatro horas de directo desde Honduras", destacaba el directivo.

El productor no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras al casting de concursantes y en especial a sus cuatro finalistas. "El casting ha sido muy importante. Cualquiera de los 14 merecía estar en la final, se han entregado desde el minuto 1 y ha sido maravilloso", aseveraba. Y sobre el trío de presentadores también ha sido muy sincero: "Hacer un programa con Jorge, Sandra y Laura es una seguridad absoluta porque van solos".

Laura Madrueño: "Una edición que nos ha cambiado la vida"

Los finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Para Laura Madrueño presentar esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025' ha sido muy duro. "Esta edición nos ha cambiado la vida", empezaba diciendo. "Hemos hecho lo imposible porque yo cada día me sentaba después de las galas y decía: 'pero cómo hemos podido sacar todo esto'. 'Supervivientes' es impredecible, pero lo impredecible este año era el tiempo, era mucha impotencia porque lo que hemos vivido con estos temporales ha sido algo único", añadía la presentadora desde Honduras.

"Lo que se consigue como espectador es que hacen muy fácil lo prácticamente imposible, parece que está todo hilvanado, pero continuamente os estáis enfrentando a situaciones que tenéis que resolver al minuto", destacaba por su parte Jorge Javier Vázquez. El catalán también ha puesto en valor a este casting porque "es fundamental encontrarse con concursantes como ellos que salvo casos puntuales nadie ha querido irse y han querido aguantar hasta el final".

Jessica Bueno, la segunda finalista de 'Supervivientes All Stars' se mostraba muy feliz por la experiencia que han vivido y ha querido reivindicar el trabajo del equipo. "Nos hemos sentido muy valorados. Cada vez que llegaba una gala para nosotros era un respiro porque veíamos a todo el equipo sin trabajar". "Nos hemos sentido muy arropados por el equipo cada día", apostillaba Tony Spina. "Pese a que nosotros estamos allá en una burbuja, gracias al equipo y presentadores notamos el calor de España", terminaba diciendo Miri Pérez-Cabrero al respecto.

¿Habrá tercera edición de 'Supervivientes All Stars'?

'Supervivientes. All Stars 2' ha cerrado la edición con casi 18,1 millones de espectadores únicos y con una media del 17,5% de share en sus galas principales, situándose como el programa de prime time con mejor share de la temporada. Además el grupo ha destacado como el reality ha sido el producto con mayor consumo en los soportes digitales de Mediaset España en su periodo de emisión, experimentando un incremento del 11% respecto a la primera edición del formato de leyendas.

Por todo ello, la pregunta era clara después de que se haya confirmado la puesta en marcha de 'Supervivientes 2026', ¿habrá tercera edición de 'Supervivientes All Stars'? A este respecto, Alberto Carullo ha asegurado que "estamos trabajando y pensando en una posible 'Supervivientes All Stars 3', pero todavía no hay nada".

Preguntado sobre si están satisfechos con que 'Supervivientes All Stars' ocupe un puesto en la programación de otoño independiente de la edición natural, el directivo ha dejado claro que todavía es pronto. "Habrá que valorarlo todo porque ha sido una edición muy dura y sufrida para todos y habrá que estudiarlo unido a la planificación global de la cadena", concluía.