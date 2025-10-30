El testimonio que da un giro a la imagen de Jessica Bueno antes de la final de 'Supervivientes All Stars'

Quedan solo unas horas para la final de 'Supervivientes All Stars 2025' en la que Jessica Bueno, Rubén Torres o Tony Spina se la juegan pues uno de ellos será expulsado nada más arrancar la gala. Mientras que Miri-Pérez Cabrero podría ser la que tome el relevo de Marta Peñate según la encuesta de El Televisero.

Y mientras Jessica Bueno se juega ser la ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', un ex amigo suyo la ha puesto a caer de un burro en 'El tiempo justo'. "Jessica no ha tenido mucha vista a la hora de elegir a los hombres de su vida, como muchas. Si con sus parejas le ha ido mal, ojo a lo que larga un ex amigo suyo de ella", avanzaba César Muñoz.

Un examigo de Jessica Bueno destapa su doble cara en 'El tiempo justo': "Para nada es tan angelical como parece"

Así, el programa de Joaquín Prat se hacía eco de las declaraciones de Manu Sevilla, un ex amigo de la finalista del reality. "Jessica ahora tiene otro rol porque ahora mismo es lo que le interesa, ahora mismo vive del público, de hacerse ver como una imagen angelical, pero para nada es tan angelical como parece", asegura.

"Ella ha sido una mala amiga. Yo me senté en ese programa para defenderla que es lo que hablamos y ella llamó al programa y me desmintió", destaca Manu Sevilla aludiendo a la vez que acudió a 'Sálvame' y el 'Deluxe' en 2013 para dar la cara por su amiga y como ella le traicionó.

Por otro lado, este ex amigo de Jessica Bueno defiende que él fue el paño de lágrimas de la finalista de 'Supervivientes All Stars' cuando era perseguida por la prensa por su relación con Feliciano López. "Ella estuvo recluida en mi casa", destaca antes de destapar lo interesada que es. "Hay gente que necesita sentirse útil y hay gente que le gusta vivir de parásito. Al tema de la tele se ha enganchado y va a hacer lo que sea posible para estar en el candelero", añade.

Además, Manu Sevilla no duda en decir que si Jessica Bueno interesa a la prensa es por las relaciones que ha tenido y no porque haya sido modelo. "Siempre ha estado viviendo un poco de las relaciones y ya le tocaba trabajar y como eso cuesta mucho, la única salida que tiene es ir a los programas y vender su vida", sentencia.

Por último, el ex amigo de Jessica Bueno cuestiona la versión de la modelo sobre su ruptura con Jota Peleteiro y que tiene claro que fue ella la que tuvo la culpa. "Hacer ver a la sociedad que todo es happy, todo es maravilloso y después contar de tu propia boca que ha vivido un tormento es muy penoso la verdad. Es una auténtica porquería su vida, la verdad", concluye.

Tras escuchar su testimonio, Joaquín Prat no se reprimía y comentaba que "tiene muy buen recuerdo de ella este chaval". "Es una chica que está haciendo un concursazo y que para mí es la ganadora de 'Supervivientes All Stars' pero es que tener un amigo así, el que está soltando la porquería es él", reaccionaba su hermana Alejandra.