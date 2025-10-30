El equipo de 'El tiempo justo' sentencia quién va a ser ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

Queda poco para que conozcamos al ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'. Será este jueves cuando Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño anunciarán quién tomará el relevo de Marta Peñate. Previo a esta final, los colaboradores de 'El tiempo justo' han hecho sus pronósticos.

Si en 'Vamos a ver' hay una clara favorita para los colaboradores pues hace unos días tanto Adriana Dorronsoro como Pepe del Real dejaban claro que quien tiene que ganar el reality es Jessica Bueno, en 'El tiempo justo' hay más división. "Se nos ve el plumero mucho en este programa", llegó a decir Patricia Pardo al ver la unanimidad de sus compañeros.

Este jueves ha sido César Muñoz el que ha querido pulsar la opinión de los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' ante la gran final del reality en la que Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno, Rubén Torres y Tony Spina se juegan la victoria y los 50.000 euros de premio.

Y parece que en 'El tiempo justo' hay más división entre sus colaboradores. Así, Marta López y Miguel Frigenti defendían que la ganadora tiene que ser Miri Pérez-Cabrero mientras que Alejandra Prat y Belén Rodríguez defendían que tiene que ser Jessica Bueno la que se alce con el premio.

No obstante, la ex modelo, a la que un ex amigo ha puesto a caer de un burro en 'El tiempo justo' saldría ganando porque después también ha recibido el apoyo de Antonio Rossi y María Eugenia Yagüe. "Yo Jessica porque me cae muy bien", comentaba la periodista mientras que el también colaborador de 'De Viernes' decía el nombre de la ex de Jota Peleteiro por decir algo.