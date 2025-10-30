Actualidad

El equipo de 'El tiempo justo' sentencia quién va a ser ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

por Roberto Jiménez

Marta López, Miguel Frigenti y Belén Rodríguez se posicionan sobre quién debe ganar 'Supervivientes All Stars' en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat.

Belén Ro, Miguel Frigenti y Marta López.
Belén Ro, Miguel Frigenti y Marta López en 'El tiempo justo'. | Telecinco

Queda poco para que conozcamos al ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'. Será este jueves cuando Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño anunciarán quién tomará el relevo de Marta Peñate. Previo a esta final, los colaboradores de 'El tiempo justo' han hecho sus pronósticos.

Si en 'Vamos a ver' hay una clara favorita para los colaboradores pues hace unos días tanto Adriana Dorronsoro como Pepe del Real dejaban claro que quien tiene que ganar el reality es Jessica Bueno, en 'El tiempo justo' hay más división. "Se nos ve el plumero mucho en este programa", llegó a decir Patricia Pardo al ver la unanimidad de sus compañeros.

Este jueves ha sido César Muñoz el que ha querido pulsar la opinión de los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' ante la gran final del reality en la que Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno, Rubén Torres y Tony Spina se juegan la victoria y los 50.000 euros de premio.

Y parece que en 'El tiempo justo' hay más división entre sus colaboradores. Así, Marta López y Miguel Frigenti defendían que la ganadora tiene que ser Miri Pérez-Cabrero mientras que Alejandra Prat y Belén Rodríguez defendían que tiene que ser Jessica Bueno la que se alce con el premio.

No obstante, la ex modelo, a la que un ex amigo ha puesto a caer de un burro en 'El tiempo justo' saldría ganando porque después también ha recibido el apoyo de Antonio Rossi y María Eugenia Yagüe. "Yo Jessica porque me cae muy bien", comentaba la periodista mientras que el también colaborador de 'De Viernes' decía el nombre de la ex de Jota Peleteiro por decir algo.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

El influencer Jonan Wiergo

Jonan Wiergo clama quién debe ganar 'Supervivientes All Stars 2025' entre Miri, Torres, Jessica y Tony

Pedro Jiménez
Tony Spina, concursante de 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina, expulsado de la final de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

El Televisero

Últimas noticias