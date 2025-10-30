Tony Spina, expulsado de la final de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Solo quedan unas horas para que se celebre la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' en la que conoceremos quién se convierte en el ganador de esta segunda edición tomando el relevo de Marta Peñate. Pero antes se producirá la primera expulsión entre los tres finalistas que quedaron nominados en la semifinal: Tony Spina, Jessica Bueno o Rubén Torres.

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado en la nueva gala con Jorge Javier Vázquez, podemos adelantar cuál es el veredicto del público a tenor de los resultados que arroja la encuesta planteada en El Televisero desde el pasado martes.

Con casi 11.000 votos registrados parece que hay un favorito para su eliminación. Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity.

De esta forma, a escasas horas de cerrar la votación y de conocer la decisión de la audiencia, la situación es la siguiente. Tony Spina, el novio de Marta Peñate sería el primer expulsado y se quedará fuera de la gran final nada más arrancar la gala en Telecinco según nuestros lectores. Y es que solo un 14% de los votos considera que Tony debe ser salvado frente al 39% que obtiene Rubén Torres mientras que Jessica Bueno cuenta con el 47% de los apoyos demostrando que es una de las grandes favoritas para la victoria junto a Miri Pérez-Cabrero.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Tony Spina, Jessica Bueno o Rubén Torres?