Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Tony Spina, Jessica o Rubén Torres?

Quedan menos de 48 horas para que 'Supervivientes All Stars' clausure su segunda temporada en Telecinco y proclame al ganador o ganadora de la edición. Antes de ello, el espacio de supervivencia ha comunicado el nombre del último expulsado definitivo.

Tal y como ha dictado la audiencia, Adara Molinero se ha quedado a las puertas de la final al no poder hacer frente a Rubén Torres en un decisivo y apasionante duelo. Unas votaciones vigentes desde el pasado jueves cuando Carlos Alba se convirtió en el expulsado y la organización puso en marcha el que sería el último reparto de puntos de la edición.

Dichas nominaciones colocaron a Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno como concursantes en la palestra. Sin embargo, la modelo sevillana consiguió salvarse el domingo durante la emisión de 'Conexión Honduras'. Dos días más tarde lo lograría Rubén Torres quien ha participado en el último juego de líder de la edición. Una prueba en la que Miri Pérez Cabrero ha conseguido imponerse y, por ende, garantizar su plaza en el podio final.

Por tanto, los tres concursantes restantes -Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres- se miden en un televoto abierto a los espectadores en Mediaset Infinity. A través de dicha plataforma, los seguidores del espacio pueden manifestar su apoyo a su favorito o favorita. El menos votado será el primer expulsado de la gala final, no optará a los clásicos juegos y se conformará con ocupar la cuarta plaza de 'Supervivientes All Stars 2025'.

