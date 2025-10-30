Telecinco explica cómo será la final de 'Supervivientes All Stars' con novedades en el proceso hasta elegir ganador

La gala final de 'Supervivientes All Stars 2025', que Telecinco celebra este jueves, 30 de octubre, arrancará con la primera expulsión de la noche entre los tres vigentes nominados -Jessica, Tony y Torres- después de que Miri se proclamara ganadora del último y más decisivo juego de líder. El que menos votos reciba de los espectadores en la app de Mediaset Infinity, será el primer eliminado, conformándose con la cuarta plaza.

A continuación, los tres supervivientes restantes afrontarán la verdadera final del concurso y los determinantes juegos que van a marcar el desarrollo de la noche y el camino hacia la proclamación del ganador. Juegos que traen importantes novedades, pues serán totalmente diferentes y sin la clásica apnea.

En el primer reto clasificatorio, los participantes deberán recuperar varios peces de madera situados en una estructura en el mar, llevarlos hasta la playa y encajarlos en el puzle que les dará acceso a la siguiente fase. Los dos más rápidos se asegurarán su plaza en la segunda prueba. En cambio, el último se enfrentará al perdedor del siguiente juego en un nuevo televoto.

En el segundo juego clasificatorio que planteará el equipo de 'Supervivientes All Stars', los dos clasificados en el primero tendrán que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl descifrando un código secreto y escalar una gran pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendrá la inmunidad y pasará directamente al televoto final.

Mientras, los dos perdedores de los dos juegos se medirán en una votación express en la que la audiencia decidirá quién abandona la competición quedándose a las puertas de la victoria. Los dos supervivientes que queden para el duelo final, el ganador de todos los juegos y el salvado del televoto, se someterán entonces a otra votación exprés que coronará al ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars 2025' y del cheque de 50 mil euros.

Además, el programa ofrecerá los emotivos reencuentros de los finalistas con sus familiares en Honduras -Miri, con su padre Edu; Torres, con su novia Laura; Tony, con su madre Pina; y Jessica, con su hermano Manuel- y el tradicional momento del espejo, en el que los finalistas descubrirán el impacto físico de su experiencia en la isla.

En plató, todos los concursantes expulsados acompañarán a Jorge Javier Vázquez en la gran noche de ‘Supervivientes All Stars’, junto a Montoya y Terelu Campos, para presenciar la final y revivir los mejores momentos de la edición.