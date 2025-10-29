El comunicado de Tony Spina ante lo sucedido a horas de la final de 'Supervivientes All Stars': "No es justo"

A través de las redes oficiales de Tony Spina, uno de los cuatro finalistas de 'Supervivientes All Stars 2025', su entorno, presumiblemente la propia Marta Peñate, ha difundido un comunicado ante el "desprestigio" que estaría sufriendo el italiano a escasas horas de la gran final del concurso.

Un comunicado que llega después de una noche complicada para Tony, en la que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Miri Pérez Cabrero, una de las claras favoritas del público, y en la que fue descalificado por la organización del programa debido a sus injustificables trampas en la prueba de líder más decisiva de la edición.

La inhabilitación de Tony Spina por sus irregularidades en el juego y la victoria de Miri, que se hizo con el pase directo a la final, provocó una gran avalancha de comentarios de parte de la audiencia celebrando el liderazgo de la joven y arremetiendo contra el robinsón.

Y ante ese fuerte linchamiento en redes, en el perfil oficial de Instagram de Tony, manejado por Marta Peñate, se ha dicho basta. "Ya pongo esto por aquí porque esto es UNA VERGÜENZA. Gente que apoya a otras personas alegando MENTIRAS continuas y desprestigiando continuamente", arranca el texto, reprobando que se ensalce el concurso de Miri a costa de echar por tierra el de Spina.

"Basta ya del acoso y derribo constante"

"Sí, Tony es un GRAN SUPERVIVIENTE, ha hecho fuego, lo ha dado todo en las pruebas, ha pescado, ha estado pendiente de todo y ha dicho todo lo que pesaba en todo momento, algunas veces asertivo y otras no. Si queréis que gane otra persona, no intentéis hundir el concurso del contrincante", prosigue el texto; defensa previsiblemente escrita por Peñate.

"Se le pone en duda hasta sus sentimientos, se le pone en duda que lo pase mal con el tema de la paternidad. Todo con tal de desprestigiar y hundir. No es justo", subraya el comunicado. En paralelo, ante la nominación de Tony Spina junto a Rubén Torres y Jessica Bueno que le coloca en riesgo de expulsión en el primer televoto de la final, remata: "Intentaremos salvarle, y si no… TRANQULOS, no se nos va a ir la vida por ello. BASTA YA del acoso y derribo constante. Y GRACIAS A TODOS LOS QUE LO APOYÁIS Y LOS QUE SIEMPRE ESTÁIS VOTANDO: GRACIAS DE CORAZÓN".