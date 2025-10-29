Tony Spina es descalificado en la semifinal de 'Supervivientes All Stars' y Marta Peñate se marcha rebotada

'Supervivientes All Stars' ha clausurado su semifinal con una espectacular prueba de líder que ha dado mucho de lo que hablar; no solo por la victoria de Miri Pérez Cabrero, sino por las trampas que han colocado a Tony Spina en la palestra y por las que incluso ha tenido que ser reprendido y descalificado en pleno directo por la organización del reality.

Es necesario remarcar que durante la semifinal los espectadores han podido ser partícipes de la expulsión de Adara Molinero. Una marcha con la que el número de habitantes de los Cayos Cochinos se reduce a cuatro. No todos podrán colarse en el podio por lo que la organización ha organizado un juego de líder cuyo ganador o ganadora iría directamente al televoto final del reality.

Una prueba, la de líder, cuya importancia radica en dicha inmunidad de la que ha gozado Miri Pérez Cabrero como vencedora. La joven ha conseguido imponerse a Tony Spina, quien ha tenido que ser descalificado y señalado no solo por Laura Madrueño, sino también por los propios espectadores. Tal y como ha explicado la presentadora, los concursantes debían colocarse en unas planchas elevadas sobre el mar.

Éstos debían agarrarse con las manos a un asidero y mantener el máximo equilibrio posible. Los concursantes han tenido que ir cambiando de manillar según les indicaba la presentadora. Éstas pautas han comprometido su estabilidad y provocado que algunos de los finalistas como Torres y Jessica Bueno cayesen al agua. A diferencia de éstos, el marido de Marta Peñate ha conseguido sostenerse.

Sin embargo, la forma en la que lo ha hecho no ha convencido a la organización, que no ha dudado en señalar su cuestionable método. Tal y como se ha incidido, el concursante se ha agarrado a la estructura con los codos y no al asidero concreto como marcaban las reglas de 'Supervivientes All Stars'.

"Tony, me piden que te agarres solo al agarre. No puedes aguantarte con los codos en la estructura, como tus compañeros. Estás apoyándote a la estructura, a la parte de atrás. Sólo a los agarres como están tus compañeros. Sí tocan porque lo estoy viendo desde aquí, le ha reprendido la presentadora.

Finalmente, el joven ha quedado descalificado tras un nuevo aviso de la también meteoróloga. En esta ocasión, el italiano estaba agarrando la estructura por la parte posterior asegurándose un agarre mayor que el de su compañera que únicamente estaba en contacto con la agarradera. "Tony, me indican que no puedes agarrarte a la estructura, te lo hemos indicado en varias ocasiones. Estás eliminado y tienes que caer al mar", le ha comunicado Madrueño.

Toni diciendo que no está agarrado a la estructura.

También Toni: #SVAllStarsSemifinal pic.twitter.com/SiwSbtOTeA — Cristi ⚡ (@cliix__) October 29, 2025

El rostro de Marta Peñate que delata su monumental enfado con lo que ve en 'Supervivientes All Stars'

Una determinación que no ha sentado nada bien en plató y es que durante el cierre de la gala, antes de que se acabase la emisión, los espectadores han podido ver como Marta Peñate se ha levantado rápidamente del sofá para abandonar el set con cierto gesto de desaprobación. Un ademán que ya se podía ver mientras que Laura Madrueño le comunicaba la sanción que el concursante ha tenido que afrontar.