Marta Peñate se suelta la lengua y dice quién va a ser el ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

Marta Peñate, contrariada con la descalificación de Tony Spina en la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025', ha denunciado en sus redes que Miri también cometió las mismas irregularidades en la prueba de liderazgo pero que, en cambio, a ella no se le invalidó el juego. También ha acusado al programa de "descentrar" a su marido en el desarrollo de la prueba.

La realidad es que invalidación del juego de Tony fue completamente razonable porque desoyó las indicaciones de Laura Madrueño en numerosas ocasiones. Los concursantes solo podían agarrar los asideros colocados en los laterales de un tobogán para sostenerse, pero a medida que se complicaba el reto, el italiano se apoyaba con los codos y el antebrazo en la estructura. Algo totalmente indebido. El colmo se produjo en la recta final de la prueba cuando Tony Spina se aferró directamente a esa estructura con la mano. Él lo negaba en todo momento tras ser reprobado por la presentadora, pero un tiro de cámara lo mostró nítidamente, no dejando lugar a dudas.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, para Marta Peñate es totalmente injusto que se inhabilitara a Tony y no a Miri, que según ella cometió exactamente las mismas trampas. "Tony estaba haciendo lo mismo que hizo Miri quinientas mil veces y es verdad que al final se agarró en la estructura pero porque le descentraron. Si le descentras, obviamente el chaval ya no sabe que hacer", ha denunciado la influencer. "A lo mejor ellos (el programa) no lo vieron, pero yo sí", ha subrayado a modo de recado a la organización.

Marta Peñate apunta quién va a ganar para sorpresa de muchos: "Que se jodan"

Pero es que, además, en mitad de su estallido contra el fandom de Miri, Marta ha puesto nombre a la ganadora de esta temporada. De cumplirse su predicción, sería un resultado ciertamente inesperado para parte de los telespectadores de 'Supervivientes All Stars'.

"Va a ganar Jessica. Así que que se jodan (los seguidores de Miri) porque se van a quedar todos reventados. Si me preguntan quien va a ganar, digo Jessica y creo que no me equivoco. Estoy segura", ha sentenciado sin pelos en la lengua Marta Peñate. Así, la modelo sevillana sería la que le sucedería en el palmarés de ganadores de la versión 'All Stars'.