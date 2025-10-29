La incendiaria denuncia de Marta Peñate tras inhabilitar 'Supervivientes' a Tony Spina por irregularidades

La semifinal de 'Supervivientes All Stars' acabó con polémica ante la descalificación de Tony Spina por parte de la organización ante sus continuas trampas en el último y más importante juego de líder de la edición, pues el ganador obtenía el pase directo a la final. Y Marta Peñate reaccionó con brusquedad ante esa decisión del programa.

Lo cierto es que la invalidación del juego de Tony fue completamente pertinente porque desobedeció las indicaciones de Laura Madrueño en numerosas ocasiones. Los concursantes solo podían agarrar los asideros colocados en los laterales de un tobogán para sostenerse, pero a medida que se complicaba el reto, el italiano se apoyaba con los codos y el antebrazo en la estructura. Algo totalmente indebido.

El colmo se produjo en la recta final de la prueba cuando Tony Spina se aferró directamente a esa estructura con la mano. Él lo negaba en todo momento tras ser reconvenido por la presentadora, pero un tiro de cámara mostró nítidamente que era así y que no estaba siendo honrado con Laura, con sus compañeros contrincantes y con los espectadores de 'Supervivientes All Stars'.

Tras evidenciarse sus descaradas trampas, Laura Madrueño, por boca de la organización del reality, anunció que estaba automáticamente descalificado, siendo Miri Pérez Cabrero la líder y, por tanto, la finalista con pase directísimo a los juegos de la gran final que Telecinco disputará este jueves, 30 de octubre, desde Honduras.

Poco hablamos anoche del inmenso aplauso que despertó el público cuando Tony Spina fue eliminado de la prueba de líder #SVAllStars #SVAllStarsSemifinal pic.twitter.com/ffB32pQtRE — sofrito (@soofrito) October 29, 2025

La inhabilitación de Tony Spina suponía quedar inmediatamente nominado junto a Jessica Bueno, la primera en caer en el juego de liderazgo, y Rubén Torres, el segundo en ceder. Mientras tanto, en plató, Marta Peñate no fue capaz de ocultar su indignación con la drástica determinación que acababa de adoptar 'Supervivientes All Stars' hacia su marido.

A sus expresivas caras de malestar, se sumó la espantada que dio en plató de forma abrupta reflejando así su rebote. Se captó en los segundos finales de la emisión cuando Jorge Javier Vázquez se despidió y empezaron a aparecer los créditos en la pantalla. El momento en cuestión no pasó inadvertido:

Directa a hablar con producción porque su Tony no ha ganado 😂😂 #SVAllStarsSemifinal pic.twitter.com/adiY79NZKu — zascaderealidad 🤜🏼🤛🏼💅🏼 (@ZascaDeRealidad) October 29, 2025

Pues bien, tras la gala, Marta hizo un directo en su cuenta oficial de Instagram para desahogarse de una mala noche para su chico en Honduras y para mostrarse totalmente contraria a esa descalificación. "Tony estaba haciendo lo mismo que hizo Miri quinientas mil veces y es verdad que al final se agarró en la estructura pero porque le descentraron. Si le descentras, obviamente el chaval ya no sabe que hacer", clamó, denunciando que Miri, la ganadora, también cometió irregularidades y no se le invalidó y que Laura Madrueño le descentró con sus amonestaciones.

"Es mi opinión, y yo tengo esa opinión. Yo no estoy acusando al programa de nada. Estoy diciendo lo que yo vi. No estoy acusando al programa de favoritismo porque a lo mejor ellos no lo vieron, pero yo sí", prosiguió Marta Peñate ante los seguidores que le preguntaban si estaba cuestionando la honestidad de 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, reiteraba que Miri también hizo trampas y que a Tony Spina se le aturdió con tantos toques de atención por parte de la presentadora.