A Pepe del Real y Adriana Dorronsoro se les oye verbalizar al ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

'Vamos a ver' ha repasado fugazmente lo más destacado de la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025', poniéndose el foco en el desgarrador puente de las emociones que protagonizó Jessica Bueno, finalista de la edición junto a Rubén Torres, Miri y Tony Spina.

Pues bien, algunos colaboradores del club social han advertido de que ese momento de desnudez sentimental le ha colocado con un pie en el primer puesto del podio. "Ayer Jessica ganó el concurso, de verdad, con este puente de las emociones que yo creo que a todo el mundo nos emocionó", ha señalado Adriana Dorronsoro.

"Para mí sí", ha apostillado Cristina Tárrega al escuchar a su compañera. "Es increíble ver cómo Jessica se ha transformado y ha evolucionado en la persona que es ahora y ver cómo lo cuenta sabiendo que se ha caído muchas veces y se ha levantado... Es una superviviente de la vida y por eso tiene que ganar 'Supervivientes All Stars'", ha sentenciado Dorronsoro a modo de alegato.

Mientras, otra de las voces de 'Vamos a ver', Pepe del Real, ha subrayado cómo Jessica Bueno es su apuesta para ganar esta edición desde hace tiempo. "Yo ya había dicho que mi ganadora era Jessica y, con lo de ayer, para muestra un botón. Así que todos a votar a Jessica", ha solicitado el tertuliano mientras Patricia Pardo ha apostillado: "Se nos ve el plumero mucho en este programa".

Y es que, efectivamente, casi todos los colaboradores han cerrado filas en consenso con Jessica Bueno como ganadora de 'Supervivientes All Stars 2025'. Incluso quienes abogaban por Miri como Giovanna González: "Pues para mi era Miri pero tras este puente de las emociones...".