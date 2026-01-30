Pepe del Real deja en total evidencia a Jorge Javier por lo que se captó en 'GH DÚO': "Es una tomadura de pelo"

Tras poner fin a su estancia en la casa de 'GH DÚO' sin alcanzar los 20 días de convivencia, Carmen Borrego llegaba a plató este jueves dispuesta a disculparse con el programa. Una escena que ha levantado polémica en redes por el "gran recibimiento" que ha tenido en comparación a los concursantes de otras ediciones que han decidido abandonar. Y precisamente, Pepe del Real ha terminado cargando contra Jorge Javier Vázquez por lo visto durante su reencuentro con la televisiva.

"Quién me iba a decir que ibas a abandonar la primera semana. ¿Cómo puedes tener tanto morro?", le preguntaba el conductor de 'GH DÚO' a la hermana de Terelu Campos nada más recibirla en plató, protagonizando una tensa escena llena de reproches que terminó con la malagueña arrodillada ante sus pies. "Pido perdón al público, les he defraudado", señalaba la ex concursante.

Pepe del Real echa por tierra el recibimiento de Jorge Javier Vázquez a Carmen Borrego en 'GH DÚO' tras abandonar

"No te has tomado nada en serio el concurso, has sido muy egoísta. Con tu marcha tienes que ser consciente que se han quedado sin trabajo tu hermano y tu hijo", le reprochaba Jorge Javier Vázquez. Pese a los dardos del presentador, que finalmente quedaron diluidos entre el tono humorístico de la escena, Pepe del Real no ha dudado en poner el grito en el cielo por el recibimiento sin precedentes que Carmen Borrego recibió durante la gala.

Pepe del Real en 'Vamos a ver'

Así, Patricia Pardo ponía en contexto a sus colaboradores sobre las quejas en redes. "Dicen que si te vas de la casa luego no te pueden recibir así, eso es lo que opina mucha gente", ha señalado la presentadora. "¿Pero y cómo la han recibido?", preguntaba con gesto serio Alejandra Rubio, dispuesta a defender a su tía. "Perdona pero la han recibido por la puerta grande", ha sentenciado entonces el tertuliano.

"Se refiere a que no tendría ni que haber ido a la gala", aclaraba la conductora de 'Vamos a ver' de fondo. "Perdona, os recuerdo cómo se recibió a las Azúcar Moreno después de abandonar 'Supervivientes', que poco más y se las abofetea. Perdón, pero es así", espetaba entonces Pepe del Real, recordando el sonado desencuentro de Jorge Javier Vázquez con Encarna y Toñi Salazar después de que estas "estafasen" a la audiencia pactando su salida del reality.

"Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchísimas personas, tengo que deciros que ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis muchísimo tiempo en volver a pisar un plató de esta casa", llegó a sentenciar el presentador de 'Supervivientes' en 2019 antes de despedir al dúo de plató y poner fin a sus intervenciones en el programa, algo que no ha ocurrido en el caso de Carmen Borrego, que suma 3 abandonos de realities en la cadena.

¿Os acordáis de cuando Jorge Javier Vázquez no daba vergüenza ajena y le dijo a las Azúcar Moreno cuatro cosas por abandonar 'Supervivientes'? Es más, leía un comunicado de productora y cadena. DIFERENCIAS. #GHDúoGala4 pic.twitter.com/qCU0N5UDB2 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) January 29, 2026

"Y Carmen ayer por la puerta grande, lo siento porque la quiero mucho pero no estuvo bien", añadía el periodista, muy crítico. "Carmen no es la única persona que ha abandonado un reality, hay muchas personas que han abandonado y se las ha recibido", le ha reprendido Alejandra Rubio, dispuesta a defender a su tía de las críticas.

A esta se ha sumado Adriana Dorronsoro. "No puedes comparar a las Azúcar Moreno con Carmen, ella se ha visto en una situación que de verdad está sobrepasada y ha dicho pues me voy. Luego no le puedes decir 'se han quedado sin trabajo tu hermana y tu hijo", señalaba la colaboradora del programa. "Esto es una tomadura de pelo, si a mí mañana me dice Carmen 'estaba hasta el límite', pues la creeré, pero lo del otro día me sonó a niña caprichosa", ha terminado señalando el periodista, muy crítico con su compañera y con el programa.