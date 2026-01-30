'GH DÚO' emite un comunicado de última hora actualizando el estado de Anita Williams y sobre su futuro en el reality

Anita Williams tuvo que ser evacuada este jueves de la casa de 'GH DÚO' tras sufrir un aparatoso accidente tras cortarse la mano por la que se le llegó a ver ensangrentada. Desde el reality trataron de calmar a sus compañeros y a su familia asegurando que estaba siendo atendida por los médicos.

Tras no dar más detalles sobre el estado de Anita durante la gala, fue Jorge Javier Vázquez quién dio la última hora sobre la concursante. "Ha tenido un percance muy aparatoso. Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano. Pero bueno, está siendo atendida y ha conservado los dedos... O sea que, por favor, tranquilidad", pedía el presentador.

Y aunque el presentador aseguró que Anita Williams volvería a la casa, por el momento la concursante sigue fuera de la casa de Tres Cantos. Ante el revuelo generado en redes sociales donde incluso se ha llegado a decir que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha tenido que pasar por el quirófano, desde la organización de 'GH DÚO' han lanzado un comunicado de última hora.

"Tras la lesión sufrida ayer durante la gala, Anita está siendo atendida por facultativos médicos, así como por el equipo del programa", empiezan diciendo sobre el motivo por el que Anita sigue fuera de la casa.

"Los profesionales de la salud determinarán cuándo es posible su vuelta a la casa, respetándose en última instancia la decisión personal de Anita al respecto", añaden. Así, una vez los médicos decidan si Anita puede reincorporarse a la convivencia de 'GH DÚO' será ella quién tome la decisión de volver o de abandonar el reality sino se ve con fuerzas para seguir en el programa.