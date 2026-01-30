La falta de transparencia de 'GH DÚO' con el verdadero estado de Anita, evacuada para ser intervenida tras su accidente

'GH DÚO' sigue sin dar información clara y precisa sobre el verdadero estado de Anita Williams, que tuvo que ser evacuada de urgencia en plena gala por el accidente que sufrió durante el desarrollo del juego que los concursantes disputaron para alcanzar las comodidades de la suite, la estancia más privilegiada de la casa.

En el transcurso de ese reto, Anita se hizo un corte en la mano. No sabemos cómo ni la verdadera dimensión del mismo ya que el programa eludió explicarlo; lo que sí se vio en un tiro de cámara (de un segundo) es a Anita con cara de mucho dolor y con un imponente charco de sangre en el suelo. Junto a ella, Andrea, intentándole consolar mientras el Súper le pedía entrar inmediatamente en el confesionario.

Jorge Javier Vázquez, muy dado a minimizar este tipo de percances pese a su ignorancia (recordemos que ya sucedió lo mismo en 'Supervivientes All Stars 1' cuando Bosco Martínez-Bordiú sufrió aquel sobrecogedor accidente en la noria infernal), afirmó que se trataba simplemente de "un pequeño corte" y trató de desviar el asunto con temas superfluos en un momento en el que el interés estaba en Anita Williams. La audiencia quería conocer su situación real y la gravedad de la lesión y no ver, por ejemplo, el 'tonteo' del catalán con John Guts.

'GH DÚO' corrió un tupido velo y prosiguió con su guion abordando la última hora de la convivencia en la casa. Mientras tanto, con el paso de los minutos, y ante la falta de noticias, la incertidumbre y la preocupación aumentaban; sobre todo cuando la defensora de Anita desapareció repentinamente del plató.

Más tarde, para aplacar en la medida de lo posible las elucubraciones, Jorge Javier indicó que Anita estaba siendo "atendida por un equipo médico", sin ahondar de qué forma, si se trataba del servicio médico propio del programa o si había tenido que ser trasladada a un hospital para una operación quirúrgica.

En paralelo, el presentador llamó a la tranquilidad con un cachondeo que, desde luego, no venía a cuento: "Ha tenido un percance muy aparatoso. Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano. Pero bueno, está siendo atendida y ha conservado los dedos... O sea que, por favor, tranquilidad". "Está todo bajo control", añadió para rematar.

Esas fueron las últimas palabras que se pronunciaron sobre Anita Williams. Luego, acabó la gala y no hubo una actualización de noticias; ni siquiera se aclaró cuándo se podría reincorporar a la convivencia. De hecho, en el instante en el que se está escribiendo este artículo, más de catorce horas después, la concursante continúa fuera de la casa de Tres Cantos y nada se sabe de manera oficial por parte de la organización de 'GH DÚO'.

Entretanto, y precisamente ante la falta de esa versión oficial, las especulaciones no dejan de sucederse, con informaciones que apuntan a que Anita ha tenido que someterse a una cirugía para recomponer parte de una falange de su mano izquierda. Es decir, ese accidente habría sido más grave de lo que se intentó hacer creer y Jorge Javier habría mentido al hablar de "pequeño corte" en sus explicaciones a la audiencia.

Está por ver si, a lo largo de la jornada de este viernes, productora y cadena tienen a bien dar algún tipo de información sobre el parte médico de Anita Williams y sobre cómo queda su situación en el reality verdaderamente.