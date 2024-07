El sobrecogedor accidente con Bosco en ‘Supervivientes All Stars’ que obliga a cortar la emisión

Bosco Blach ha protagonizado un momento estremecedor durante la emisión de la cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars‘. El joven se ha enfrentado con Logan Sampedro en la ‘Noria infernal’. Los dos tenían mucho en juego puesto que se estaban debatiendo el tridente dorado. Una oportunidad que al ganador le conferiría un poder inédito hasta entonces.

Por ello, la ‘Noria infernal’ ha sido la prueba escogida para dicho duelo. Cabe recordar que se trata de una de las dinámicas más extremas del reality. A diferencia de anteriores ocasiones, la prueba ha aumentado considerablemente su velocidad llevando, por tanto, al límite a los concursantes. Precisamente eso ha provocado el primer gran susto de la edición.

Aunque nada hacía presagiar el dramático episodio que se ha vivido, en un primer momento, Bosco Blach se ha mostrado mareado. «¿Podemos parar un poco?», ha llegado a apuntar. Por su parte, Laura Madrueño ha proseguido insuflando ánimos a los jóvenes: «Ánimo chicos, pensad en el poder que tendréis con el tridente dorado. Cuando termine la noria, el privilegio más importante de ‘Supervivientes’. ¡Madre mía, la velocidad que está cogiendo ahora!».

Tras poco más de cinco minutos de ‘Noria Infernal’, Bosco Blach ha caído rendido, lo que ha provocado el gran susto de la edición. El joven no ha podido aguantar más y se ha caído de la noria mientras seguía girando, lo que le ha generado numerosas contusiones. Visiblemente dolorido, Bosco Blach no ha dudado en gritar desde el agua. En ese instante, miembros del equipo de ‘Supervivientes All Stars’ han intervenido de urgencia para atender al concursante. También sus compañeros se han mostrado sobrecogidos puesto que se ha podido escuchar a Alejandro Nieto interesarse por la salud del superviviente.

Jorge Javier, obligado a tomar las riendas

Justo cuando Bosco Blach ha caído al agua, Jorge Javier ha tenido que hacerse cargo de la situación puesto que el equipo ha cortado la señal en directo de los Cayos Cochinos. Desde plató, el presentador ha intentado evitar que el susto fuese a más. «A ver, tranquilidad, está el equipo médico. Uff, no había pasado en ninguna edición», ha asegurado el conductor del espacio.

Visiblemente nerviosa, la defensora del joven no ha dudado en soltar: «A esa velocidad es fácil que pase joder. No puede ser, se veía venir». «Ha sucedido. No se veía venir. Están atendidos por un equipo maravillosos. Entiendo que como familiar… pero no se veía venir», le ha corregido el presentador intentando reconducir la situación.

El tranquilizador mensaje de Bosco Blach

Poco después, Jorge Javier ha vuelto a conectar con los Cayos Cochinos para conocer el estado de salud de Bosco Blach. Para tranquilidad de todos los espectadores, el concursante ha mandado un mensaje optimista: «Mamá todo bien, papá, boscolitos. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas, pero bueno, estaremos bien». También Bosco ha querido tener un detalle con su tía Isabel y su defensora. «Tía Isa todo bien, perdón por haber perdido la prueba», le ha dicho en pleno directo mostrando su buen estado de salud.