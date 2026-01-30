La doble expulsión de 'GH DÚO 4' se salda con estos concursantes fuera del reality de Telecinco

'GH DÚO' ha vivido una doble expulsión en su cuarta gala en Telecinco. Por un lado, la convencional con los nominados semanales que han llegado al final del proceso de votación. Y por otro, una eliminación que se ha elegido entre todos los concursantes a través de un televoto express.

En primer lugar, se ha dirimido el duelo entre Cristina Piaget y Belén Rodríguez, dos grandes protagonistas de la presente edición del formato. El reality salía perdiendo de cualquiera de las formas porque ninguna de las dos colosas era merecedora de marcharse.

Cuando ha llegado el momento de resolver el veredicto de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, Jorge Javier Vázquez ha proclamado la expulsión de Belén Rodríguez con un 61% de los votos frente al 39% acumulado por Cristina Piaget.

Posteriormente, 'GH DÚO' ha pillado a todos los habitantes de la casa con el pie cambiado con una nueva eliminatoria. Sin saberlo, los espectadores estaban votando por el "imprescindible" de la edición. Es decir, en este caso, el sentido del voto ha sido positivo. El menos votado abandonaba la casa.

Tras el cierre de ese televoto, que apenas ha durado activo unos minutos, Jorge Javier ha ido descartando a los salvados hasta dejar la pugna en un trío entre Gloria, Raquel Salazar y Mario Jefferson. Finalmente, el cantante ha sido el expulsado, siguiendo así los pasos de Belén Rodríguez.