Entrevista a Carlos Lozano: "No me da miedo la audiencia de 'Amor o lo que surja'; yo no buscaba volver a presentar, me había prejubilado"

Telecinco comienza este lunes la reestructuración de sus tardes de cara a este verano. Para empezar, la cadena de Mediaset lanza 'Amor...'o lo que surja!', un nuevo dating show diario que recupera en parte el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa'. Y lo hace con Carlos Lozano como presentador junto a Anabel Pantoja y Ana Santiago ('Casados a primera vista') como consejeras del amor.

Con 'Amor...¡o lo que surja!', Carlos Lozano retoma su papel como presentador después de su paso por 'GH DÚO 4' y de haber sido el ganador de la edición. Y lo hace con un formato muy diferente a lo que ha hecho él hasta ahora como nos confiesa en esta entrevista.

Durante la presentación del programa, Carlos Lozano habló con un grupo de medios, entre los que estaba El Televisero, y se mostró muy ilusionado ante este nuevo reto. El presentador deja claro si tiene miedo a las audiencias y cómo fue el momento en el que le llegó la oferta para presentarlo.

Asimismo, le preguntamos a Carlos Lozano por si le han llamado para participar en el 25 aniversario de 'Operación Triunfo' y qué supuso para él que la audiencia le recompensara como ganador de 'GH DÚO'.

Carlos se te ve muy ilusionado con ‘Amor…’¡o lo que surja!’?

Estoy muy contento y muy ilusionado. Es un formato nuevo para mí, ya sabéis que yo me había ido hace cuatro años al campo en El Berrueco y he estado sin televisión y sin pareja, solo con 30 ovejas. Soy muy feliz viviendo con mi ganado.

¿Y por qué has decidido volver a televisión?

Yo no lo buscaba. Me había olvidado ya. Pero con ‘Gran Hermano’ me volvió a picar el gusanillo. Me hicieron la oferta y me lo pensé mucho porque yo vivo como un cura, vivo feliz. Me acuesto a las 10 y pico y me levanto a las 6 de la mañana. Me había prejubilado pero me apareció ‘Gran hermano’ y me lo pensé. Mi madre me decía no vayas, no se te ocurra porque en el otro ‘Gran Hermano’ que estuve con Rappel y demás tuve lío, me eché también a la casa encima y esta vez igual. Pero cuando estaba dentro de la casa era otra vez el ritmo, las cámaras, mi vida, lo que llevo haciendo toda mi vida y me entró el gusanillo otra vez.

¿Cómo fue el momento en el que te lo proponen y qué pensaste?

Pues me llamaron y cuando me lo dijeron dije ‘vale, no es el formato que yo he hecho siempre’ porque yo estoy acostumbrado a hacer espectáculos, ‘Operación Triunfo’, fiestas, bailes, prime time. Y dije bueno, no sé. Pero lo bueno es que ya le he pillado el rollo. Yo salgo sin nada, salgo desnudo completamente. No tengo ni guion ni escaleta ni nada. Salgo a disfrutar y a ver y sobre lo que va pasando voy opinando y dando paso. Para mí es una prueba porque no es fácil, aquí tengo que escuchar mucho, dejar pausas y a mí eso me viene bien como profesional porque aprendo. Y luego además a mí me encanta la gente y sufro con ellos. La verdad es que lo estoy viviendo mucho.

Dices que no estaba en tus planes volver a presentar. Pero la otra vez que estuviste en ‘GH VIP’ también confiaron en ti como presentador. ¿No pensabas que podría volver a pasar?

Es verdad que me dieron ‘Granjero, busca esposa’. No pensé en eso. Yo nunca he pedido nada en la vida. A mí no me gusta tocar puertas ni pedir, ya desde mi época de modelo era así. El que quiera contratarme que me contrate y el que no, no. No me gusta pedir porque no hay que pedir. Nunca he ido a tocar puertas ni a Mediaset ni a nadie. Ellos ya me conocen, si me quieren bien y sino pues chao. He hecho muchos programas en mi vida y yo ya tenía mi dinero para vivir y tranquilo. No vivía con la ansiedad de querer y tener algo. A ‘Gran Hermano’ si fui porque empecé a recordar lo bien que lo pasé la otra vez.

Carlos Lozano, presentador de 'Amor..¡o lo que surja!'

¿Qué supuso anímicamente y psicológicamente para ti ganar ‘GH DÚO’ porque tú eres alguien que vive mucho de la simpatía del público y de que te muestren ese cariño?

Si visteis la final lo veríais que me volví loco gritando “siiii”. Yo no sabía si iba a ganar o no, pero de lo que sí me di cuenta es de que estaba rodeado de unas personas, que yo ya no hablo de ellas, pero no me lo pusieron fácil, estuve nominado desde el principio y eso me hizo aislarme y hacer mi concurso. Y cuando empezaron a decirme que hablaba solo y que era todo impostado les tuve que recordar que yo hace diez años ya hablaba solo. Luego me llamaron el tío de la manta y me tocaban los huevos.

Paciencia he tenido mucha, yo creo que al final gané por la paciencia. Si esto me pilla hace 20 años posiblemente la lío, pero ya con 63 años estaba más zen y encima veía que les jodía que yo pasara de todo. Pero me han llamado de todo y les han tenido que llamar mucho la atención, incluso el propio Jorge. A mí que me digan que yo no soy nada, que soy un acabado no me afecta. Yo sé la carrera que tengo. Pero eso se lo hacen a una persona que está más débil y le pueden joder la vida.

¿Y el tema de las audiencias como lo vives? ¿Es algo que te preocupa porque ahora con un programa diario vas a volver a esa lucha?

No estoy nervioso. Yo voy a poner toda la carne en el asador. La audiencia es algo importante pero no pienso en eso. No pienso en la audiencia porque prefiero pensar en hacer un buen programa. Hombre, todos queremos y esperamos que funcione. Hay mucha gente que me dice es un horario complicado, otros que si el fútbol, que si en la otra cadena hay una serie o no sé qué. Me importa una mierda, a mí me importa lo mío porque este formato no tiene nada que ver con el resto que hay en la parrilla. Es un programa nuevo, de estreno, que si te gusta te quedas y sino pues no. No tengo ningún miedo.

Presentas un programa de amor pero dices que llevas cinco años sin pareja. ¿Por qué?

Nadie se lo cree. Porque la última vez no lo pasé bien y me quedé tocado y pensé cuidado.

¿Pero te has retirado tú, ya no quieres enamorarte?

Sí, decidí irme al pueblo y hacerme pastor y allí en el pueblo no es que haya muchas posibilidades porque todas están casadas. A lo mejor puedo esperar a que alguna sea viuda.

Pero una cosa es no tener pareja y otra no tener relaciones…

No, relaciones lo intenté y no salió muy bien. Yo no estoy preparado para eso. Si me enrollo con alguien es porque me gusta. La época esa de cada día con una pareja y no saber con quién te levantas ya la viví en el pasado y ahora no quiero eso. Prefiero estar solo.

Pero ahora que estás en un programa de amor puede haber alguna que se fije en ti… ¿Estarías preparado?

Si no puedo, me han hecho firmar un contrato con una cláusula con un pastizal. Y encima le dije al directoroye y cuando se vayan yendo del programa y me dice que tampoco.Y tampoco con las hermanas ni con las madres. Y no es fácil porque de estar en un pueblo y no ver ambiente y venir aquí con estos pivonesy esta gente tan guapa, me está volviendo a nacer el rollo. Pero luego pienso en el contrato y en que no puedo.

¿Y si la cadena te dejara y no tuvieras ese contrato te prestarías a conocer a alguien públicamente?

Yo encantado. Si me quitan el contrato, yo me siento de pretendiente y que presente Anabel. A mí no me importa, los realitys me molan. En ‘Gran Hermano’ lo he pasado fatal pero me encanta. Y luego Cristina me ayudó mucho, la Piaget me lo puso muy fácil. Me he reído tanto con ella. Y con Belén y Carmen, pero como les echaron a todos y me dejaron solo…

¿Qué le dirías a los participantes de ‘Amor…¡o lo que surja!’ que sería lo primero que tienen que mirar y fijarse para empezar a conocerse?

No hay que ser falso, primero te tiene que gustar, la primera atracción es física. Y luego la sensibilidad. A mí me gusta mucho la boca, los ojos, y luego como hablan. Pero es verdad que el físico sin la personalidad… Es que uno se va haciendo mayor, antes solo se miraba el físico, ahora ya miro más la personalidad.

¿Cómo dirías que te ha tratado a ti la vida en el amor?

Me ha tratado como yo lo he hecho. En el fondo yo soy culpable de lo que he hecho porque he sido un viva la Pepa y he sido un golfo desde joven. Ya me corté la coleta, he sido muy culpable en casi todas mis relaciones porque he sido yo el que ha engañado y el que ha sido un loco. Me ha tratado como yo lo merezco. Al final me han corneado porque yo he corneado, eso es el karma. Pero ahora estoy muy feliz y tranquilo. Yo he hecho mucho daño y no es nada agradable. Ser un golfo lo haces porque eres un inconsciente. Pero ahora que estoy aquí lo digo mucho, no hay que mentir, ni engañar ni hacer daño a la gente que te quiere.

¿Crees que el amor ha cambiado mucho entre la gente joven o que sigue siendo todo igual? Porque ahora se habla mucho de poliamor, de relaciones abiertas…

Pues te digo una cosa, yo el otro día les decía a unos daros un beso y decían “¿un beso si nos acabamos de conocer?”. Y yo flipé. Si lo bueno es un beso, yo es como ligaba cuando era joven. Si te das un beso fluye todo más y con un beso sabes si te gusta y encaja o no. Me asombra lo cortados que vienen todos.

¿Cómo está siendo trabajar con Anabel y con Ana?

Muy bien, cada una en su registro. Anabel la verdad es que es muy divertida y tiene experiencia lo hace de maravilla. Yo creo que está en una etapa nueva en su vida. Y Ana es muy maja, ella dice que no sabe y que no sabe si lo hace bien y yo le digo que precisamente lo bueno es que no sepa. La gente al final se fija más en ti si es natural.

Carlos Lozano junto a Anabel Pantoja y Ana Santiago

Se cumplen 25 años de ‘Operación Triunfo’. ¿Qué balance haces? ¿Te han llamado para participar en el especial que se prepara por el aniversario?

A mí no me han llamado, ni me llamaron ya hace tiempo cuando hicieron otras cosas, yo no cuento ya con que me llamen. Pero me da igual. Allá ellos. Ya no viene a cuento, pero que sepan que las mejores ediciones de ‘Operación Triunfo’ son las que presenté yo.

¿Has llegado a ver a Chenoa como presentadora? ¿Qué te parece como lo hace?

Sí, claro. Chenoa es muy maja y lo hace muy bien. Pero es otro rollo. Cada presentador le da su toque. Después de mí lo hizo Jesús Vázquez, luego Roberto Real. Pero claro el primero siempre es el primero. Si es que yo ya ni me acordaba pero el otro día me lo recordaban que llegamos a hacer un 70%.

El otro día con Angelo de Bulldog TV hice lo que hizo Toni Cruz conmigo antes de empezar ‘OT’. Me llevó Toni Cruz a un césped, nos quitamos los calcetines y andamos descalzos cogiendo la energía de la tierra y me dijo como en ese formato los chavales se jugaban la vida y cuál era la filosofía del formato y aquí hice lo mismo. Los protagonistas allí eran Bisbal y el resto de chicos y aquí lo mismo, el protagonista nunca es el presentador.

¿Y tú hija qué te dice? ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa tuya?

Mi hija me ayudó mucho en ‘Gran Hermano’, me movió todas las redes. Mi hija ya está licenciada en ciencias políticas y relaciones internacionales con matrícula de honor. El día 15 nos vamos a la graduación en Inglaterra. Está encantada. El otro día me decía que me veía muy ilusionado. Yo lo que no quiero es que se meta mucho en el tema de la televisión porque está muy bien, pero lo bueno es tener otra vida.

¿Pero ella ha mostrado interés en hacer algo en televisión?

No, no ella no quiere. No le interesa en absoluto. Pero eso no evita que pueda hacerlo. Yo lo respetaré. Pero ella vale para lo que ha hecho, ella quiere ahora hacer un master. Estuvo en Bruselas en la Comisión Europea. Tiene un Linkedin muy amplio. Ella ya es mayor y no soy quién para prohibirla nada. Los hijos no son de los padres, cuando son mayores ya viven su vida. Yo no soy un padre controlador.

¿Y cómo suegro como eres?

Bueno, ya me presentó un novio cuando estaba en Londres. Menudo chico más majo. Tenía 22 años y ya era director de banco cobrando 4.000 euros al mes. Es que hablamos de otro nivel. Ya aprovecho para decir que a ver cuando nos suben aquí los sueldos. Que nos suben todo, nos suben la compra, la gasolina, pero los sueldos no los suben y estamos a la cola en Europa en cuanto al tema de sueldos.

Y no, sí le conocí. Pero luego rompió con él. Y además me pidió que la acompañara cuando rompió con él. Yo estuve en el coche esperándola y cuando cortó con él ya volvió y me lo contó. Si es que en las relaciones antes por el machismo la mujer estaba calladita, ahora no, ahora la mujer tiene los cojones de romper si quiere.

Se habla mucho de los jóvenes hoy en día. Muchos querrán conocer el amor pero otros vendrán por la fama. ¿Tú los calas pronto a los que vienen solo a eso?

Los calo antes de que entren por el plató. La psicología que me ha dado la vida porque yo me fui de casa muy joven sin saber ningún idioma. Inevitablemente vendrá gente que se quiera dar a conocer. Pero a partir de los 35 años no, esos vienen porque de verdad quieren conocer a alguien. Hay que tener muchos huevos para venir aquí. Los de 20 lo puedo entender.

¿Cómo acoge un pueblo tan pequeño a alguien tan conocido y famoso como tú?

Bueno, a mí ya me faltan hasta el respeto (risas). Están muy contentos conmigo. Me han hecho hijo predilecto por mi actuación en ‘Gran Hermano’ y están muy contentos conmigo. Lo que si me dicen es que voy muy deprisa y es que vamos muy acelerados y nosotros no nos damos cuenta. Me dicen que hablo deprisa y voy muy acelerado. Y es que la gente de los pueblos tiene otra filosofía de vida y les da igual el ritmo, no tienen prisa. Viven más relajados.

¿Y el vivir en un pueblo te ha ayudado a la hora de llegar a presentar e ir más calmado?

Sí, claro que lo noto. Por eso la paciencia que he tenido en ‘Gran hermano’. El pueblo me ha ayudado a la paz, a escuchar mucho a la gente normal y a su naturalidad. Y eso para este programa es perfecto porque hay mucha gente.