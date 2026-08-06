Quién es Arantxa Sánchez, la colaboradora revelación de RTVE y contrapeso de Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas'

Si bien hasta hace poco pasaba desapercibido entre el numeroso elenco de colaboradores de 'Malas Lenguas', Arantxa Sánchez se ha convertido en toda una sensación en redes sociales tras su último choque en plató contra Sarah Santaolalla entre otras polémicas. A medida que ha sumado apariciones en el espacio anteriormente conducido por Jesús Cintora, la tertuliana ha ido convirtiéndose en un rostro reconocido entre los espectadores.

La periodista y comunicadora no ha parado de protagonizar controvertidas escenas en el espacio de La 2 desde que comenzó su etapa como colaboradora. La primera la firmó junto a Jesús Cintora, cuando aseguró que los incendios forestales que asolan al país habían sido generados por problemas relacionados con políticas medioambientales y la agenda 2030. Unas afirmaciones que fueron rebatidas rápidamente por el presentador y que generaron todo un revuelo en redes.

Arantxa Sánchez, la colaboradora que suma polémicas en 'Malas Lenguas'

La segunda y más sonada, ya con Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal como conductores de 'Malas Lenguas' durante la ausencia de Cintora, ha sido su enfrentamiento con Sarah Santaolalla. El programa se encontraba repasando la cesión de competencias de violencia de género en Andalucía por parte del Gobierno del PP y Vox.

🗣 "Tenemos 40.000 indocumentados", explica Arantxa Sánchez.



💢 "Son seres humanos, indocumentados los fascistas. La gente de Ceuta vienen a intentar ganarse la vida y tiene miseria detrás. No perdamos la humanidad y les llamemos indocumentados", apunta @JoseMGarrido en… pic.twitter.com/UNdEHIEgHC — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 4, 2026

"Es una cesión ideológica, lo normal cuando hay un socio de Gobierno que opina distinto a ti pero con el que tienes que gobernar y pactar. Igual que se ha hecho con los proetarras de Bildu y el PSOE ha tenido que ceder aunque no le gustara y se tuviera que tapar la nariz porque ha habido muchos concejales", expresó la tertuliana.

"¿Pero qué tiene que ver ETA? Y Bildu no es ETA", contestó Santaolalla completamente contrariada a su compañera. "¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad?", insistió la colaboradora habitual de 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360' en un momento que se ha viralizado en redes y que ha puesto aún más el foco en la polémica colaboradora, que destaca también por su férrea defensa a Isabel Díaz Ayuso en el programa.

Arantxa Sánchez inició su trayectoria en el mundo del periodismo en su tierra natal, Toledo, donde ha pasado por medios como Radio Castilla-La Mancha o SER Toledo. Y aunque en un principio quiso dirigir su carrera a un terreno alejado de la política, especializándose en periodismo musical y cultural, con proyectos como el pódcast 'Dudas infinitas' donde analiza la música a través de charlas íntimas con artistas, la joven ha dado un volantazo con su salto a la televisión a base de polémicas.