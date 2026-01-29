Confirmado por Telecinco: 'GH DÚO' vivirá una doble expulsión este jueves tras el abandono de Carmen Borrego

Este martes, Jorge Javier Vázquez ya avanzó en 'GH DÚO: Especial Salvación' que el jueves se viviría una doble expulsión en la casa de Tres Cantos. Algo que con el abandono de Carmen Borrego podría quedar en el aire. Sin embargo, Telecinco ha decidido mantener sus planes y dos nuevos concursantes abandonarán la casa en la gala de este jueves.

Así, tras la salvación de Carlos Lozano y de Carmen Borrego, que posteriormente decidió abandonar definitivamente el reality, Belén Rodríguez y Cristina Piaget se enfrentarán a un intenso duelo pues los porcentajes estaban muy ajustados y será la audiencia la que tenga la última palabra y decida quién de las dos se convierte en la segunda expulsada.

Pero como decimos no será la única expulsión de la noche. A lo largo de la gala, el programa abrirá una nueva votación, esta vez en positivo, en la que los seguidores del reality podrán votar hasta en tres ocasiones para elegir al concursante que más merece continuar conviviendo en la casa. El que menos apoyo haya logrado también abandonará el concurso.

De esta forma, Telecinco vuelve a seguir la estrategia que ya llevó a cabo en 'GH 20'. Algo que sorprende en esta ocasión pues el reality está siendo líder de audiencia en cada una de sus emisiones y de hecho este martes subió a un buen 12,8% y 757.000 espectadores. Ahora queda por ver si con ello, el reality acelera su final o si en cambio apuesta por incorporar a alguien nuevo a la casa en relevo de Carmen Borrego.

Mara, la tentadora favorita de Juanpi visita la casa de 'GH DÚO'

En este sentido, cabe decir que este jueves habrá visita sorpresa a la casa de Tres Cantos. Mara Espinosa, exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ con quien Juanpi Vega cayó en la tentación y fue infiel a Sandra Barrios, entrará a la casa con una misión especial, que servirá para definir quiénes se convierten en los próximos inquilinos de la suite.

Por otro lado, los concursantes, que volverán a ver imágenes de lo más destacado de los últimos días de convivencia, afrontarán una nueva ronda de nominaciones a la cara. Por último, uno de los habitantes se enfrentará a un gran dilema: su decisión será determinante para que sus compañeros recuperen por fin sus maletas.