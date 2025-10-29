Jessica Bueno enmudece 'Supervivientes All Stars' al hablar de su último marido: "Me anuló, vivía escondida"

Jessica Bueno se ha convertido en una de las concursantes revelación de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La joven, que ha conseguido imponerse a grandes nombres como el de Adara Molinero o Rubén Torres en el televoto, se ha hecho con el favor del público y ha conseguido afianzarse como finalista. Una gesta que le ha permitido participar en el 'Puente de las emociones'.

Precisamente en dicha dinámica, Jessica Bueno ha dejado boquiabierta a buena parte de la audiencia al hacer referencia a épocas pasadas de su vida como su relación con Kiko Rivera o sus primeros pasos en el universo mediático. Sin embargo, uno de los aspectos que más han llamado la atención de los espectadores ha sido su referencia al turbulento matrimonio con el futbolista Jota Peleteiro y su alegato a favor de la libertad en las relaciones. Un discurso pronunciado durante el tercer peldaño que llevaba por nombre "hijos".

"Conocí al que se convirtió en mi marido. Fue una relación muy bonita, formamos una familia preciosa. Tuve dos hijos más con él, pero en esa relación me perdí", ha declarado para sorpresa de muchos. Con la voz entrecortada, la modelo sevillana ha declarado: "Me perdí, abandoné mis sueños por perseguir los suyos".

En la misma línea, Jessica Bueno ha compartido el sufrimiento que le generó la exposición mediática: "Como anteriormente con mi primer hijo la prensa me había juzgado tanto de cómo era como madre, me había sentido tan observada de que tenía que ser la madre perfecta y al convertirme en su mujer sentía que tenía que ser la esposa perfecta...".

Una presión que le motivó a recluirse tal y como ha desvelado entre lágrimas la superviviente: "Dejé mi trabajo porque él (Jota Peleteiro) me lo pidió y sólo vivía por y para mi familia y mis hijos y así estuve durante diez años. Al final, él me anuló completamente porque sólo era él, sus sueños, su trabajo, su vida y fue lo peor que hice y es lo que no le deseo a ninguna persona que haga, abandonarse a sí misma es lo peor".

Lejos de quedarse ahí, Jessica Bueno se ha hecho con el aplauso de los espectadores de 'Supervivientes All Stars' al considerar: "Reconozco que fue lo peor, fue de una mente súper anticuada. A nadie, a ninguna mujer le aconsejo eso. Tú tienes que vivir siempre, puedes ser esposa, madre, pero nunca abandonarte a ti o a tus sueños. Quien te quiera te tiene que querer como eres, tu trabajo, darte alas y no esconderte porque así es como yo vivía, escondida".

El aplaudido alegato de Jessica Bueno: "No necesito a ninguna persona a mi lado para ser feliz"

Finalmente, sobre su paso por el concurso, Jessica Bueno ha compartido: "Después del divorcio, de muchas cosas que me han pasado estaba luchando por ser una persona más fuerte, decidida. He podido conocer cómo quiero ser, cómo me gustaría que fuese mi vida. Siempre he sido una mujer asustada, con miedo al abandono, a que no me aceptasen. Siempre he querido agradar a los demás... ahora ya me da igual todo, solo quiero quererme yo, que es lo único que me importa. Luchar por mis hijos, por mi vida y sentirme libre, ser yo. No necesito a ninguna persona a mi lado para ser feliz, solo necesito a mis hijos y a mí. Yo puedo con todo y nunca más voy a sentir miedo".