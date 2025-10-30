Ha llegado el día. Este jueves, 30 de octubre viviremos la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' en la que conoceremos por fin al ganador de esta segunda edición del reality. Tras la expulsión de Adara Molinero, son cuatro los concursantes que optan a la victoria: Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres.

No obstante, cabe recordar que tres de ellos se juegan una primera votación tras quedar nominados el pasado martes. Así, Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres verán como uno de ellos se apea de la gran final nada más arrancar la noche.

Los concursantes que se salven junto a Miri Pérez-Cabrero se enfrentarán a diferentes juegos. En el primer reto clasificatorio, los participantes deberán recuperar varios peces de madera situados en una estructura en el mar, llevarlos hasta la playa y encajarlos en el puzle que les dará acceso a la siguiente fase. Los dos más rápidos se asegurarán su plaza en la segunda prueba. En cambio, el último se enfrentará al perdedor del siguiente juego en un nuevo televoto.

En el segundo juego clasificatorio que planteará el equipo de 'Supervivientes All Stars', los dos clasificados en el primero tendrán que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl descifrando un código secreto y escalar una gran pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendrá la inmunidad y pasará directamente al televoto final.

Con casi 25.000 votos parece que hay un claro favorito por los lectores de El Televisero para ganar 'Supervivientes All Stars'. Así, para el 46% de los usuarios debe ser Miri Pérez-Cabrero la que se lleve la victoria y los 50.000 euros de premio. La segunda finalista según nuestra encuesta será Jessica Bueno según el 33%. Después en esta encuesta se sitúa Rubén Torres con un 12% seguido de cerca por Tony Spina con un 9%.

Hasta que se produzca el momento clave en el que conoceremos al ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars' a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes All Stars': Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, Jessica Bueno o Rubén Torres?