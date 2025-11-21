Adara Molinero, rota por las secuelas que sufre tras 'Supervivientes All Stars 2025': "Quiero llorar"

Adara Molinero está atravesando por un complicado momento a raíz de su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'. Aunque consiguió cumplir su objetivo de no abandonar y llegar casi hasta la final, las semanas posteriores están siendo muy duras debido a las consecuencias que está arrastrando de su estancia en los Cayos Cochinos.

Tras acudir al médico, ha querido desahogarse. A través de sus historias de Instagram, la influencer se ha abierto en canal con todos sus seguidores, a lo que ha contado el problema actual que sufre: "Me encuentro bastante mal. Sigo sin la regla. Soy consciente de que he vivido una de las experiencias más extremas que puede vivir una persona. He estado en alerta constante".

Visiblemente afectada, Adara ha explicado que "estoy aquí en la cama porque me encuentro mal. La regla todavía no me ha venido… me siento súper irascible, de mala leche, no sé qué mas hacer porque estoy comiendo bien, estoy comiendo sano, a veces estoy comiendo cochinadas… Y es que como que necesito que me venga ya".

Adara Molinero comparte su diagnóstico médico: "Estoy fatal"

"En estos momentos me doy cuenta de lo sano que es que venga la regla porque es como que al final te regula. No sé si me explicó, pero bueno estoy fatal. Quería contároslo… no sé si alguien me entiende por aquí", prosigue diciendo Adara, más sincera que nunca.

"Estoy triste, quiero llorar… o sea que venga ya la regla, por favor, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para que mi cuerpo se regule? He ido al ginecólogo y me ha dicho que en algún momento me bajará. Me mandó progesterona y estoy en ello", concluye la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

Tras compartir su diagnóstico, Adara ha advertido a sus seguidores de que "no la tomen" sin receta. "Si estáis en la misma situación, id a vuestro ginecólogo", les ha pedido a modo de consejo.