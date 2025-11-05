Adara Molinero confiesa su "miedo" por la secuela que sufre tras salir de 'Supervivientes': "Estoy luchando"

Adara Molinero ha pedido ayuda a sus seguidores de Instagram. El motivo es su preocupación ante las secuelas que sufre tras su paso por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que finalizó el pasado jueves con la victoria de Rubén Torres. Y es que, después de más de 50 días en Honduras, esta experimentando una serie de problemas.

Uno de esos problemas está en la alimentación. La mayoría de los participantes de 'Supervivientes' sufren el temido 'efecto rebote', es decir, que ganan en tiempo récords los kilos que perdieron en el concurso, y algunos más. Para evitar que la pase esto, Adara está intentando volver a la vida sana que llevaba antes de poner rumbo a Honduras, aunque no le está siendo nada fácil.

A través de su perfil de Instagram, la influencer ha pedido ayuda a sus seguidores para que le aconsejen a aliviar los síntomas de la ansiedad que está sufriendo por la comida. "Quería actualizaros cómo llevo el tema de la comida y… fatal", empieza reconociendo la ganadora de 'GH VIP', quien confiesa sentirse "como una aspiradora": "Me lo como absolutamente todo".

Adara pide ayuda a sus seguidores para luchar contra el efecto rebote

Su mayor problema es que no deja de comer hasta que no se sacia del todo: "Empiezo a comer y, hasta que no estoy llena, con esa sensación de no poder más, no paro". El cuerpo le pide ingerir, sobre todo, dulces y carbohidratos, y eso es algo que también le preocupa: "Como muchísimo chocolate, muchísimas galletas… Es un no parar, pero es que es muy curioso porque te lo pide el cuerpo. No sé explicarlo". Adara reconoce que está "luchando contra la necesidad de comer como un animal".

En su deseo por volver a la buena alimentación y a la vida sana, la joven ha mostrado a todos sus seguidores su compra semanal, a base de verduras y frutas. En la foto que ha compartido en sus historias de Instagram se puede ver su cesta de la compra llena de zanahorias, uvas y lechugas. "Tengo miedo al efecto rebote, que alguien me aconseje algo para la ansiedad", ha pedido a sus followers.

El efecto rebote surge a raíz de la escasa alimentación que reciben los concursantes en 'Supervivientes' lo que provoca que, cuando vuelven a la rutina, empecen a comer descontroladamente. Esto le sucedió a Borja González, el ganador de la última edición, quien llegó a coger 17 kilos tras su salida del programa. Adara se niega a que la pase algo similar, por lo que no ha dudado en pedir ayuda para intentar controlar la ansiedad por la comida.

Por la noche, la hija de Elena Rodríguez compartía una nueva foto en sus stories comiendo una zanahoria. Junto a la instantánea el siguiente mensaje: "Primer día superado. He visto unos bombones que les gritara que les comiera pero les hice ghosting".