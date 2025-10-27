Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Adara Molinero o Rubén Torres?

En cuatro días, 'Supervivientes All Stars' proclamará al ganador o ganadora de su segunda edición en Telecinco. Antes de que se produzca dicho momento, el reality vivirá una decisiva expulsión que se debate entre Rubén Torres y Adara Molinero. Cabe destacar que el próximo expulsado se quedará a las puertas de la final y es que su marcha se producirá en plena semifinal del espacio de supervivencia.

Es necesario remarcar que el pasado jueves se vivieron las últimas nominaciones. Dicho reparto de puntos llegó tras la expulsión de Carlos Alba. El cocinero no pudo hacer frente a Rubén Torres al resultar el menos apoyado en el televoto. Así pues, el reality erigió a Miri Pérez Cabrero como última líder de la edición, quien en su mano tuvo la oportunidad de salvar a un concursante de las nominaciones y, por ende, auparle junto a ella como finalista.

Tony Spina fue el escogido por la joven por lo que el resto de compañeros pasó a ser nominados: Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno. Los tres se han medido en un intenso televoto en la app de Mediaset Infinity que ha coronado a Jessica Bueno como la más votada. Por ende, dicho concursante consigue salvarse de la nominación y, por tanto, de la expulsión. Además de ello, la modelo ha estrenado con el título de finalista. Por su parte, Rubén Torres y Adara Molinero siguen peleando en el televoto para mantenerse en el concurso.

Con la expulsión reducida a un intenso duelo entre dos concursantes en la palestra, la organización ha decidido reactivar el televoto. Una votación habilitada en la aplicación de Mediaset Infinity en la que los espectadores podrán salvar de manera gratuita a uno de las dos nominadas. La menos salvada se quedará a las puertas de la final el próximo martes.

¿A quién quieres salvar de las últimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'? ¡VOTA YA!