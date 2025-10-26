Un temporal pone en jaque el final de 'Supervivientes All Stars' y Adara pide que el equipo les saque: "Es inhumano"

Solo quedan cinco días para que se celebre la gran final de 'Supervivientes All Stars' y los concursantes se han vuelto a enfrentar a un fuerte temporal como vivieron en sus primeras semanas de concurso. Una tormenta que ha llevado a Adara Molinero al límite.

Así, Telecinco ha lanzado una promo avanzando como una de las concursantes que se juega la expulsión este domingo no puede más y ha pedido a la organización que actuaran y les sacaran de la isla.

Adara estalla tras una gran tormenta: "Estamos en un charco. Que nos saquen de aquí" 💥💥💥



➡️Esta noche domingo a las 22h, #ConexiónHonduras, en @telecincoes ➕comienza media hora antes en #MediasetInfinity ♾ pic.twitter.com/Geo3u8aQiU — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 26, 2025

Unas imágenes que en '¡Vaya fama!' han adelantado en exclusiva dejando claro que Adara Molinero había vivido la peor noche desde que arrancó esta aventura. Y es que la concursante estaba tan al límite que podría complicar su continuidad en el concurso a solo cinco días de la final.

"¿Podría Adara no llegar a la final del próximo jueves?", se preguntaba Fran Ramírez. A lo que Raquel Campoy, la reportera infiltrada del programa en Honduras aseveraba que "pocas veces he escuchado estos gritos desgarradores en una noche de pesadilla". "Esto es inhumano, que me saquen de aquí gritaba constantemente Adara", añadía la reportera.

Según la reportera de '¡Vaya fama!', los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado a la peor tormenta de la historia del programa. Algo que ha llevado a Adara Molinero a explotar.

"Estamos en un charco. ¡Es inhumano esto! ¡Qué nos saquen de aquí!", gritaba completamente desesperada Adara Molinero clamando contra la dirección del reality por tenerles en esas circunstancias en plena noche sin poder dormir y resguardarse de la tormenta.

Habrá que esperar a este domingo para ver las imágenes completas de la tormenta y de la situación límite de Adara, que este domingo se juega su continuidad frente a Jessica Bueno y Torres. ¿Quién será el expulsado antes de la gran final del jueves?