'Supervivientes All Stars 2025' deja a Tony Spina fuera de la gran final con la expulsión más dura

Tony Spina se ha convertido en el cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars' tras quedarse a las puertas del podio en una gala final cargada de emoción y sorpresas. La decisión, una vez más, ha estado en manos del público, que ha determinado quién continuaba en la lucha por la victoria.

Telecinco ha puesto así el broche de oro a la segunda edición del formato, y lo ha hecho, al igual que en su primera temporada, desde los Cayos Cochinos. Desde el corazón de los archipiélagos hondureños, los cuatro finalistas han vivido en directo la gran final y han conocido la identidad del ganador o ganadora de la edición.

Cabe recordar que el pasado martes, durante la semifinal de 'Supervivientes All Stars', Miri Pérez Cabrero se alzó como líder y aseguró automáticamente su puesto en el podio, dejándole así fuera de peligro en esta última y decisiva gala. Esta circunstancia ha provocado que Tony Spina, Jessica Bueno y Rubén Torres se hayan medido en un categórico televoto durante las últimas 48 horas.

Nada más comenzar la entrega final, los espectadores del reality han podido ver el desembarco de los finalistas en la playa de juegos. Desde plató, Jorge Javier ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 45,4%; 28,9% y 25,7% siendo este último el cuarto clasificado.

Con los concursantes reunidos en La Palapa, el presentador ha procedido con el cierre del televoto para, acto seguido, comunicar la salvación de uno de ellos: Jessica Bueno, quien ha pasado a pelear por uno de los tres metales en juego. Por ende, la cuarta plaza se ha debatido entre Rubén Torres y Tony Spina.

Tony Spina, cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars'

Finalmente, el presentador de 'Supervivientes All Stars' ha tomado la palabra para disolver la votación. "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... Torres", han sido las palabras empleadas por Jorge Javier. A decisión de los espectadores, Tony Spina se ha tenido que conformar con la cuarta plaza del reality tras 56 días de extenuante convivencia en los Cayos Cochinos.

En sus palabras de despedida, Tony Spina no ha podido evitar emocionarse: "Muchas gracias de verdad. Te lo juro, estoy muy contento de lo que he hecho. En su día no pude acabar el concurso por una lesión. Tenía muchas ganas de volver, de continuar. Venía a competir conmigo mismo. Me he superado con creces, me he superado y he sido real". En la misma línea, el joven ha revivido uno de los momentos más especiales de su concurso: su boda con Marta Peñate. "Me habéis regalado una mujer, que llevaba cuatro años esperando ese momento. Mi premio está ahí", ha recordado.