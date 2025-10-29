Telecinco da un tijeretazo a 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat para doblar a Jorge Javier en sus nuevas tardes

Telecinco va a dar un giro a su programación vespertina ante el estreno de 'Gran Hermano 20'. Y es que la cadena ha decidido expandir el formato de telerrealidad con un programa especial titulado 'GH: La vida en directo' que se emitirá en las tardes con Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves y con Nagore Robles los viernes.

Esta determinación sin precedentes supone una notable alteración en el horario de emisión de las ofertas vigentes, pues todas tendrán continuidad en la parrilla. El mayor damnificado será 'El tiempo justo'. El programa conducido por Joaquín Prat, que no está cuajando en audiencias, recibirá un gran tijeretazo con el nuevo plan de tarde aprobado por Mediaset, reduciendo su duración en 45 minutos solo dos meses después de su estreno.

Así, en lugar de finalizar a las 18:30 horas como es habitual, lo hará a las 17:45 horas. En ese momento, cogerá el relevo 'El Diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez al mando hasta las 19:15 horas. El talk show cambiará así de franja pero no perderá minutos de emisión.

A diferencia de 'El tiempo justo', tampoco correrá esa suerte el concurso 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany, que mantendrá su hora de duración aproximada pero, igualmente, en otra franja. En su caso, de 19:15 horas -nada más concluir 'El Diario'- a 20:15 horas. En otras palabras, huirá del todopoderoso 'Pasapalabra'.

Con todo, así es como se hará el hueco en la programación a 'GH: La vida en directo', formato que cubrirá el final de la tarde de Telecinco de 20:15 a 21:00 horas como telonero de 'Informativos Telecinco 21 horas'; que precisamente arrancará una nueva etapa a partir del próximo 3 de noviembre con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco en tándem y un nuevo planteamiento narrativo.

Conexiones en directo con la nueva casa del reality y diferentes dinámicas relevantes para el día a día de sus habitantes centrarán los contenidos de este espacio de nueva creación, en el que la audiencia tomará decisiones importantes.

'GH: La vida en directo' supondrá redoblar la presencia de Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco. Primero, con 'El Diario' y, después, con este programa diario sobre 'Gran Hermano 20'. Eso sí, el comunicador catalán estará al frente de lunes a jueves. Los viernes correrán a cargo de Nagore Robles. Ellos serán, por tanto, quien hagan frente al imbatible concurso de Antena 3 con Roberto Leal.

*Así quedarán las nuevas tardes de Telecinco, previsiblemente a partir del 10 de noviembre: