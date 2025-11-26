'La Isla de las Tentaciones 9' programa 12 hoy en directo: Última hora del desenlace de Claudia y Gilbert en su hoguera

El desenlace de Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación arranca la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 9'

Mucho ojo a lo que se nos viene hoy miércoles, porque hoy en ‘La Isla de las Tentaciones’ conoceremos la gran decisión de Claudia y Gilbert en su reencuentro ante el fuego y como abandonarán esta aventura. El reencuentro entre Claudia y Gilbert en la primera hoguera de confrontación de la historia solicitada por los compañeros de uno de los protagonistas provoca que las emociones y la tensión se desborden antes de que ambos afronten la decisión más importante de su relación.

Mientras tanto, las villas celebran nuevas fiestas, en las que se producen nuevos acercamientos, conexiones cada vez más intensas y atracciones cada vez más fuertes, que provocan que varios de los protagonistas sean incapaces de frenar sus impulsos, activando una vez más la luz de la tentación.