'La Isla de las Tentaciones 9' programa 12 hoy en directo: Última hora del desenlace de Claudia y Gilbert en su hoguera

Almudena, dispuesta a dejarse llevar con Borja
Mientras, Almudena reconoce que está empezando a sentir cosas por Borja tras estar durante treinta segundos mirándose fijamente muy juntos y jugando que se iban a besar. «Voy a hacer lo que me nazca en cada momento, que ya es hora de dejarme llevar», sentencia.
Todo después de ver cómo Darío se liaba con Cristina. Y El andaluz reconoce que le da miedo tener a Cristina cerca y por eso intenta tenerle lejos.
Juanpi también activa la alarma tras su beso con Mara
Y si en Villa Playa, Sandra sigue más junta que nunca con Andrea, su novio Juanpi consigue activar la luz de la tentación tras besarse con Mara en Villa Montaña.
Álvaro y Erika activan la alarma en Villa Playa
Y Álvaro y Erika se dejan llevar y se ponen a bailar de forma muy sensual provocando que la alarma de Villa Playa se active y Mayeli tenga claro que se trata de su novio. «Cada vez que suena una alarma pienso que es Álvaro porque si se ha saltado todos los límites sin haberlos puesto, ahora van a ir rodados», confiesa.
Rodri se besa con Olatz y se arrepiente
Tanto los chicos como las chicas disfrutan de nuevas fiestas. En Villa Playa, Barranco y Helena están cada vez más juntos. 2estoy cada vez más a gusto y sube la temperatura», reconoce ella.
Mientras en Villa Montaña, Rodri se da buenos morreos con Olatz durante siete segundos subiendo completamente la temperatura. Pero después él se raya y asegura que «me da miedo como puede reaccionar Helena».
Claudia y Gilbert deciden seguir en 'La isla de las tentaciones'
Sandra Barneda les pregunta a Claudia y Gilbert qué quieren hacer y cómo quieren abandonar ‘La isla de las tentaciones’.
Claudia decide seguir en ‘La isla de las tentaciones’ mientras que Gilbert también prefiere continuar su experiencia en el programa tras aclarar las dudas. «Necesito ver a una Claudia que me demuestre que me quiere, yo quiero seguir la experiencia y ver que Claudia me respeta, por favor te lo pido», recalca.
Arranca la duodécima entrega de 'La isla de las tentaciones'
Llega la hora de que comience ‘La isla de las tentaciones 9’ y lo hace con un breve avance de lo que pasará esta noche con la expulsión de Mayeli.
Pero además para ponernos en situación, nos emiten un pequeño resumen de todo lo que vimos ayer con Juanpi viendo las imágenes de su madre con Sandra en la hoguera y la hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia.
Esta noche, Mayeli será expulsada fulminantemente de 'La Isla de las Tentaciones' tras saltarse las normas
¡Muy atentos! Porque en el capítulo de ‘La Isla de las Tentaciones’ que Telecinco emitirá esta noche, es completamente explosivo. Por un lado vemos como Rodri ya no se reprime y se morrea con Olatz aunque luego se arrepiente. Mientras Helena deja que Barranco le toque todo el culo. También parece que Borja y Almudena pueden dar un paso más en su relación.
Pero si hay algo que sin duda nos dejará a todos con la boca abierta es que Mayeli huirá desesperadamente rumbo a Villa Montaña, colándose y enfrentándose con Álvaro y sobre todo con Érika, generando consecuencias irreversibles para ella. «Estás expulsada», le avanza Sandra Barneda tras el grave incumplimiento de las normas del programa en Villa Playa, después de lo que parece una agresión de la cubana a la soltera favorita de Álvaro
El desenlace de Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación arranca la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mucho ojo a lo que se nos viene hoy miércoles, porque hoy en ‘La Isla de las Tentaciones’ conoceremos la gran decisión de Claudia y Gilbert en su reencuentro ante el fuego y como abandonarán esta aventura. El reencuentro entre Claudia y Gilbert en la primera hoguera de confrontación de la historia solicitada por los compañeros de uno de los protagonistas provoca que las emociones y la tensión se desborden antes de que ambos afronten la decisión más importante de su relación.
Mientras tanto, las villas celebran nuevas fiestas, en las que se producen nuevos acercamientos, conexiones cada vez más intensas y atracciones cada vez más fuertes, que provocan que varios de los protagonistas sean incapaces de frenar sus impulsos, activando una vez más la luz de la tentación.
'La isla de las tentaciones' ya prepara su décima edición
Telecinco anunciaba este martes la renovación de ‘La isla de las tentaciones’ por una décima edición, que comenzará su grabación el próximo mes de enero con cinco nuevas parejas que se someterán a la difícil prueba de superar la tentación.
De esta manera, la cadena adelanta el plan de grabación del reality en plena emisión de la novena y que podría indicar que se emitirán las nuevas entregas antes del próximo verano.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.
¿Quiénes son las cinco parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. A ellos se sumó después una quinta pareja, Álvaro y Mayeli, que sustituyeron a Lorenzo y Nieves tras su expulsión disciplinaria.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy miércoles la Gala 12 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su duodécimo capítulo este miércoles, 26 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su gala 12 se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces al penúltimo capítulo de la serie ‘La Agencia’ con Javier Gutiérrez.
El programa 12 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 26 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del duodécimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el desenlace de la hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia y la expulsión disciplinaria de Mayeli.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 12 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
