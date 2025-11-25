Telecinco sorprende y pone ya en marcha la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones', ¿para su emisión en primavera?

Telecinco vive una gran crisis en audiencia que se ha potenciado este mes con el estreno de 'Gran Hermano 20' y su escaso interés. Por ello, la cadena de Mediaset ha tomado una decisión completamente inédita sobre el futuro de 'La isla de las tentaciones' en plena emisión de su novena temporada, que este lunes marcó máximo de temporada.

Así, después de que Cuarzo Producciones ya avanzara en su fiesta de navidad que 'La isla de las tentaciones' comenzaría muy pronto el rodaje de la décima edición; Mediaset ha confirmado oficialmente este martes que el reality grabará su nueva temporada en enero de 2026.

Nuevas parejas pondrán a prueba la fortaleza de su relación protagonizando la nueva entrega que Mediaset España producirá en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), tal y como ha revelado el grupo.

🔥La nueva temporada de La Isla de las Tentaciones comenzará a grabarse en enero con @SandraBarneda al frente pic.twitter.com/cZ9qNQMRXK — Mediaset España (@mediasetcom) November 25, 2025

De este modo, por primera vez, Telecinco grabará 'La isla de las tentaciones' en enero con Sandra Barneda como presentadora. Hasta ahora lo habitual es que el reality se grabara entre mayo y septiembre con la intención de emitirse a finales de año o en enero.

Con este planning, todo apunta a que Telecinco podría emitir la décima edición de 'La isla de las tentaciones' en el primer semestre de 2026. Una decisión que llega después del gran fiasco de 'Gran hermano 20' y el mal momento que atraviesa la cadena.

La renovación de 'La isla de las tentaciones' llega después de que la novena edición se esté emitiendo con un plan completamente diferente al habitual: una entrega en el prime time del lunes y dos entregas en el access de martes y miércoles.