'La Isla de las Tentaciones 9', capítulo 13 en directo: la decisión final de Mayeli y Álvaro y su embarazo

Juanpi cruza los límites y activa la luz

Juanpi y Mara se marchan de nuevo a la cama juntos y juegan debajo de la sábana volviendo a activar la luz de la tentación en Villa Playa. Algo que lleva a que Sandra crea que se trata de su pareja por el comentario que hizo de que para que lo hiciera ella, lo haría él antes.

«Las noches son más lentas. Con Mara estoy haciendo mucho deporte», reconoce el gaditano tras decir que el único deporte que hace en ‘La isla de las tentaciones’ es este.