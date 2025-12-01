'La Isla de las Tentaciones 9', capítulo 13 en directo: la decisión final de Mayeli y Álvaro y su embarazo

En directo
Barranco y Helena activan la luz en Villa Montaña
Otros que activan la alarma de la tentación en Villa Montaña son Helena y Barranco después de que la madrileña se meta en la misma cama con Barranco. «Ha sido muy bonito porque no hemos hecho nada y no hace falta hacer nada para conectar. Me encanta dormir con él», confiesa la novia de Rodri.
Juanpi cruza los límites y activa la luz
Juanpi y Mara se marchan de nuevo a la cama juntos y juegan debajo de la sábana volviendo a activar la luz de la tentación en Villa Playa. Algo que lleva a que Sandra crea que se trata de su pareja por el comentario que hizo de que para que lo hiciera ella, lo haría él antes.
«Las noches son más lentas. Con Mara estoy haciendo mucho deporte», reconoce el gaditano tras decir que el único deporte que hace en ‘La isla de las tentaciones’ es este.
Gilbert y Rodri también se rayan
Otros que también están rayados son Gilbert y Rodri. Mientras el de Mallorca confiesa a Erika que no quiere seguir avanzando con Noelia a expensas de ver cómo se comporta Claudia en Villa Playa después de su hoguera de confrontación.
Por su parte, Rodri le confiesa a su soltera favorita que tiene miedo de lo que pueda hacer Helena con Barranco y Olatz asegura sentirse molesta porque el de Madrid no pare de hablarle de su pareja.
Darío, muy rayado
Darío se viene abajo dejando claro que él ha sido él en todo momento pero que se arrepiente de todo lo que ha hecho porque no quiere hacer daño a Almudena.
Asimismo, el malagueño no duda en decirle a Rodri que tiene claro que su novia le va a dejar y que la ha liado mucho. Mientras Cristina trata de apoyar a su chico favorito.
Almudena le deja las cosas claras a Gerard
Gerard ha querido sincerarse con Almudena después de confesar que le gusta ella. Pero ella le deja claro que no quiere tentarse con él y que quiere seguir con Borja porque solo le ve como un amigo.
«Siento que he avanzado tanto con Borja que siento que no eres una tentación para mí», dice muy tajante.
Darío activa la alarma en Villa Playa
Los chicos disfrutan de una nueva fiesta y Darío hace sonar la alarma en Villa Playa al cumplir con el reto de chuparle el cuello a Cristina durante cinco segundos.
«Ha sonado la alarma y se me vienen miles de pensamientos a la cabeza, siento que se me van a agotando las personas y las alarmas», reconoce por su lado Almudena.
Después, Darío confiesa a Juanpi que está rayado y que tiene claro que cuando su novia vea estas imágenes le deja.
Mayeli es expulsada y Álvaro abandona solo 'La isla de las tentaciones'
Tras su expulsión, Mayeli tiene que dejar ‘La isla de las tentaciones’ sin responder a la gran pregunta y sin poder despedirse.
Mientras Álvaro no lo duda y asegura que se quiere ir solo del reality después de escuchar a su novia romper con él tras confesar que está embarazada.
Álvaro trata de hablar con Mayeli tras salir del programa pero ella se niega. «Déjame por favor», suelta. «No me merezco como me ha dejado, no lo entiendo», concluye él.
Mayeli asegura que está soltera
Mayeli insiste en dejar a Álvaro asegurando que ella ya avanzó que si veía imágenes de su novio con Erika le iba a dejar. «Yo ahora mismo estoy soltera», sentencia sin pudor dejando a su novio completamente hundido.
«Me has mentido, es una chica atractiva y le puede gustar a cualquiera y no pasa nada, pero me has mentido», insiste ella.
Sandra Barneda, completamente en shock
Tras conocer la noticia del embarazo, Sandra Barneda se queda completamente en shock. «¿Qué locura es esta?», reacciona la presentadora mientras Álvaro estaba completamente roto en la playa sin poder contener sus emociones.
«Habéis ocultado un embarazo, con los riesgos que eso supone. ¿Cómo venís a ‘La isla de las tentaciones’ embarazados?», les suelta la presentadora a la pareja sin dar crédito a lo que han hecho y dejando claro que han ocultado algo muy grave a la organización.
Álvaro confiesa el embarazo de Mayeli
Álvaro destapa el gran secreto de ‘La isla de las tentaciones 9’ al confesar que él y Mayeli van a ser padres. «¿Perdona? ¿Mayeli estás embarazada?», pregunta Sandra Barneda quedándose completamente en shock.
«Es algo que me corresponde decir a mí, no a ti gilipollas Déjame», reacciona Mayeli asegurando que no quiere estar con él. «Después de lo que he visto no quiero estar contigo», sentencia dejando a su novio completamente roto.
Mayeli explota contra Álvaro
Tars ver nuevas imágenes de Álvaro con Erika, Mayeli se pone como un basilisco. «Eres un puto cerdo y un puto mentiroso. Te gusta físicamente, eres un puto cerdo y peor te tendría que haber dicho ayer. Me la suda mi comportamiento, me haces daño, te dije que con Erika no, ¿por qué me mientes?», le espeta.
«Yo esto no me lo merezco», le contesta Álvaro. «Claro que te lo mereces. Tiéntate con otra chica, pero no con Erika», le replica Mayeli recordando que no soporta que esté con la chica con la que le fue infiel.
Álvaro abronca a Mayeli por su actitud
Tras ver las imágenes de lo sucedido, Álvaro no duda en recriminar a su novia su actitud. «Te pasas Mayeli como te pasaste conmigo», reconoce sin pudor. «Cariño tienes que controlar eso, no está bien, tienes que controlarte», le deja claro el de Ciudad Real su pareja.
«Me molesta mucho ver esta Mayeli poero yo sabes que no estaba disfrutando de esta experiencia. Lo que más me duele es que ella es capaz de verme de rodillas suplicándole por favor e irse como si estuviera viendo un desconocido, es lo que me duele», añade Álvaro.
Álvaro llega a la hoguera y se reencuentra con Mayeli
Álvaro llega a la hoguera de las consecuencias y se reencuentra con Mayeli sin saber muy bien qué es lo que ha pasado. Y Sandra Barneda le informa de que su novia ha sido expulsada de ‘La isla de las tentaciones’ sin vuelta atrás.
Y Mayeli le confiesa todo lo sucedido. «Al chico que le di la cita, me di cuenta de que me caía mal y ha ido constantemente con piques y le lancé un vaso con agua, lo hice sin pensar», le cuenta la cubana. «Siento haber destrozado tu experiencia», le suelta. «Mi experiencia eres tú cariño», le contesta él.
Mayeli asume su expulsión
Tras saltarse todas las normas de ‘La isla de las tentaciones’, Mayeli asume las consecuencias y la expulsión del programa dejando claro que se ha dejado llevar por la ira y por sus celos y que si el año pasado conoció el amor en el reality, este año ha podido cargárselo todo.
«Yo no pienso cuando hago las cosas y lancé lo primero que vi», asegura Mayeli antes de que Sandra Barneda le deje claro que nada justifica su agresividad por muy desafortunado que fuera el comentario de Aitor.
Álvaro, convocado a la hoguera de las consecuencias
Sandra Barneda también se cuela por megafonía en Villa Montaña y anuncia a los chicos que tras traspasarse de forma intolerable las normas de ‘La isla de las tentaciones’, Álvaro ha sido convocado a una hoguera de las consecuencias.
Tras ello, Álvaro se despide de sus compañeros y de las solteras. «Estoy nervioso porque tampoco sé si voy a ver a Mayeli», les reconoce. Mientras sus compañeros esperan que el de Ciudad Real consiga superar su situación.
Mayeli regresa a Villa Playa
Mayeli regresa a Villa Playa y pide perdón tanto a Melchor como a Aitor por cómo se saltó las normas y que está expulsada por la agresión que cometió contra los solteros.
Justo entonces, la voz de Sandra Barneda suena en Villa Playa anunciando que espera a Mayeli en la hoguera de las consecuencias y que ha llegado el momento de que se despida de todos.
Juanpi y Mara activan la alarma
Mara se acuesta con Juanpi en su cama para dormir la siesta pero la tensión sexual hace que no se puedan reprimir y terminan teniendo algún tocamiento debajo de la sábana activando la alarma en Villa Playa.
Después el gaditano reconoce que se está aguantando porque le apetece ir más allá con su tentadora pero está intentando controlarse para no superar más límites.
Claudia perdona a Almudena y habla con Gerard
Claudia se derrumba ante sus compañeras y le confiesa a Almudena que si ha reaccionado así es porque en su primera relación su novio se lio con su amiga.
Después, Claudia decide hablar con Gerard y el tentador le dice que va a intentar que puedan disfrutar de la experiencia y que fuera serán amigos sin ningún problema.
Las chicas descubren que Mayeli se ha marchado
A su vuelta de las citas, las chicas descubren que Mayeli no sigue en Villa Playa y que no tiene ninguna de sus cosas en la habitación. Las chicas y los solteros se quedan en shock pues no entienden cómo se ha marchado sin despedirse.
Mientras, Álvaro en Villa Montaña no soporta la situación y siente que le ha superado todo.
Claudia y Almudena vuelven a enfrentarse delante de todos
Después de que Gerard les cuente a todo lo que siente por Almudena y que se ha dado cuenta de que con Claudia era todo solo tensión sexual, Almudena vuelve a enfrentarse con Claudia.
Tras un desencuentro ella decide marcharse porque no quiere tener problemas con su compañera.
Almudena disfruta de su cita con Borja
Después de su rifirrafe con Claudia, Almudena no duda en disfrutar de su nueva cita con Borja y advierte que «ya no te veo como mi mejor amigo» sino que está empezando a sentirse muy especial con él y que tiene claro que es mucha tentación para ella.
Mientras, Darío le pide a Cristina que siga siendo cómo está siendo hasta ahora con él y que quiere seguir conociéndola.
Claudia, enfadada con Almudena y Gerard
Después de que Gerard le confiese a Claudia que estuvo bailando con Almudena y que le dijo que le gustaba, Claudia estalla contra su tentador. Pero además se encara con su compañera.
Y Almudena deja claro que ella en todo momento dijo que Gerard era su prototipo y que sino le ha dicho nada es porque no se había dado cuenta de que a Gerard le gustaba ella.
«Si has sentido eso, me lo podrías haber dicho. Si han restado importancia, es porque los dos saben que hay algo», sentencia la novia de Gilbert.
